Atanas Trică vrea să revină în forță la Universitatea Craiova: „Voi deveni un jucător emblematic”

Nepotul lui Ilie Balaci a evoluat în trei partide și a reușit să marcheze un gol pentru Universitatea Craiova, în ediția precedentă din Liga 1. În această vară, Atanas Trică a fost împrumutat de formația din Bănie la CSA Steaua, timp de un sezon.

Atanas Trică își dorește să revină în formă la Universitatea Craiova: „Mă voi întoarce mai puternic”

CSA Steaua și-a asigurat serviciile tânărului atacant de 17 ani pentru sezonul viitor din Liga 2. Atanas Trică a declarat că își dorește să devină un om important din lotul antrenat de Daniel Oprița și să demonstreze că merită să joace în Liga 1.

„În primul rând, îmi doresc să îmi fac treaba la clubul la care sunt acum, să am multe reușite în Liga a 2-a. Sper să reușesc la Steaua București, iar clubul să îmi dea șansa de a demonstra și în Liga 1 pentru Universitatea”, a declarat Atanas Trică pentru .

Atanas Trică își dorește să calce pe urmele bunicului său, Ilie Balaci, și să devină un jucător emblematic pentru . Acesta le-a mai transmit fanilor „Științei” că se va întoarce mult mai puternic, după împrumutul la CSA Steaua.

„Mă bucur că am putut ajuta cât am putut în perioada în care am jucat la prima echipă a Științei și vreau să le transmit suporterilor Universității Craiova că mă voi întoarce mai puternic și că voi deveni un jucător emblematic pentru Campioana unei Mari Iubiri” a mărturisit atacantul oltenilor.

Eugen Trică spune că experiența de la CSA Steaua îl va ajuta pe Atanas: „Trece la alt nivel și se învață cu presiunea”

Chiar dacă a reușit să evolueze în trei partide în Liga 1, tânărul atacant a jucat mult mai mult la formația secundă a Universității Craiova, în Liga a 3-a. Eugen Trică a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că împrumutul la CSA Steaua este benefic pentru fiul său Atanas.

„Era timpul să facă pasul la nivelul următor și anume Liga 2. Din punctul nostru de vedere, el și-a făcut treaba la Liga a treia. El acum vine la un club foarte important și foarte bine organizat, cu mulți suporteri și deosebiti. Eu știu foarte bine asta și întradevăr acolo se vrea performanță”, a spus Eugen Trică.

„Și asta o să îl ajute mult. El va fi împrumutat un an de zile și m-am întâlnit deja cu patronul Mihai Rotaru, alături de Lorena. A înțeles și el și e pe aceeași lungime de undă cu noi. Este bine pentru copil să capete experiență, trece la alt nivel și se va învăța cu presiune. La Steaua e presiune tot timpul”, a mai spus Trică.

Tehnicianul celor de la Metaloglobus a declarat că tânărul atacant și-a dorit foarte mult să evolueze sub formă de împrumut la CSA Steaua. Acesta a mai spus că după ce l-a monitorizat sezonul trecut.

„El este jucătorul Craiovei, doar că va fi împrumutat un an de zile, ceea ce e bine și pentru club și pentru Atanas. Se va întoarce la Craiova mai puternic și Atanas își dorește foarte mult acest împrumut. Dacă nu își dorea nu continuam discuțiile”, a declarat Eugen Trică în exclusivitate pentru FANATIK.

„Daniel Oprița l-a urmărit tot timpul și îl dorește foarte mult. Are nevoie și se pliază pe stilul lui de joc pentru că Steaua joacă 4-4-2. Sunt toate lucrurile spre bine pentru toată lumea. Are avantajul că e și 2004 și regula la Liga 2 va fi 2002-2004”, a încheiat tatăl lui Atanas Trică.