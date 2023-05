“Au schimbat regulile în câteva secunde”. Gestul care i-a enervat pe fanii Survivor 2023

Survivor România 2023 stârnește noi controverse. După ediția de miercuri, 10 mai, fanii emisiunii s-au declarat nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în consiliul de eliminare. Unii au reproșat că s-au schimbat regulile pe ultima sută de metri, iar alții acuză că este vorba despre un trucaj.

Ediția din 10 mai a fost una surprinzătoare la Survivor România 2023. În consiliul de eliminare s-a întâmplat o situație inedită. Totul a pornit

de care se putea folosi atunci când a fost nominalizată pentru a pleca acasă. Însă, s-a gândit să-l dea mai departe, unei alte concurente.

Andreea Moromete l-a întrebat pe prezentatorul competiției, Daniel Pavel, dacă are posibilitatea de a-și ceda simbolul imunității, Alexandrei Porkolab. Tânăra și-a justificat gestul ca o dorință a sa de a o ajuta pe Alexandra Porkolab să-și crească fetița, dar și să arate adevărata față a unor participanți.

Moderatorul i-a aprobat gestul Andreei, iar dacă el, o parte dintre concurenți și inclusiv Alexandra Porkolab l-au apreciat, nu au văzut cu ochi buni ceea ce s-a întâmplat fanii showului din Republica Dominicană. Aceștia au asaltat cu mulțimi de mesaje

”O sa fie tare de tot saptamana viitoare. Daca caștiga Ciomag colanul, atunci Krisan o sa zboare mai mult ca sigur pentru ca va fi la vot cu Dan și știm cu toții ca o sa fie Dan cel mai votat”/”Treaba e ca nu scria in biletel ca poate sa transfere simbolul. Ea practic doar a venit cu o propunere de a adauga o regula in ceea ce priveste simbolul si a fost aprobata de Domnul Dan. Deci practic productia si Domnul Dan au schimbat regulile in cateva secunde”/ ”Și simbolul a fost un cadou o făcătură…..pur și simplu o harta când ceilalți nu erau în camp”, sunt o parte dintre reacțiile telespectatorilor.

Câți concurenți au mai rămas la Survivor România 2023

Odată cu plecarea Andreei Moromete acasă, doar șase participanți au mai rămas la Survivor România 2023: Ștefania Stănilă, Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan. Aceștia vor trece prin noi probe săptămâna viitoare.

În prezent, Survivor România 2023 este în etapa în care jocurile se poartă individual, iar concurenții acumulează puncte și dau bătălii pentru a avea parte de premii doar pentru ei. Câștigătorii pot alege și alte două persoane cu care să împartă ceea au primit ca recompensă.

Survivor România 2023 se difuzează pe micile ecrane încă din 9 ianuarie. Sunt peste patru luni de când unii concurenți stau în jungla din Republica Dominicană. Pe data de 24 mai va avea loc marea finală, iar premiul cel mare este de 100.000 de euro.