Aurelian Bădulescu, plângere la DNA împotriva lui Nicușor Dan. De ce este acuzat primarul Capitalei

Aurelian Bădulescu a depus o plângere la DNA împotriva lui Nicușor Dan. Primarul Capitalei este acuzat de abuz în serviciu și trafic de influență.

Mai exact, acuzațiile vizează modul în care edilul a prelungit contractul de asociere cu McDonald’s. Inițial, contractul a fost semnat în anul 1995 și vizează folosirea terenurilor din jurul a două restaurante.

Fostul viceprimar al capitalei acuză că Nicușor Dan ar fi semnat un act adițional pentru prelungirea contractului, fără să-l supună votului Consiliului General. Astfel a încălcat atribuțiile reglementate de Codul administrativ.

„Nicușor Dan, care pentru moment ocupă funcția de primar general, în baza unei rezoluții comune cu grupurile politice care formează majoritatea PLN – USR au înteles să încalce legea și, fără niciun mandat din partea Consiliului General al Municipiului București, să încheie un contract prin care prelungea nimic altceva decât închirierea domeniului public unor firme care își desfășoară activitatea în domeniul resaurantelor”, a explicat Aurelian Bădulescu la Antena 3.

„Acele companii datorează municipalității, adică bucureștenilor, suma de două milioane de euro. Imaginați-vă că dumeavoastră aveți un contract cu noi, Municipiul București, dar, în ciuda faptului că aveți niște datorii de două milioane, vine domnul Nicușor, împreună cu majoritatea PNL – USR și vă înțelegeți să încheiați, să prelungească acele contracte contra legii, care este foarte clară în acest sens”, a adăugat acesta.

Bădulescu afirmă că s-a lovit și el de astfel de propunerii, dar nu le-a acceptat: „cetățenii trebuie să înțeleagă că eu am avut în perioada mandatului meu solicitare de la acest grup de restaurante să prelungesc acest contract. Am refuzat, deoarece am văzut că aceste societăți aveau datorii la bugetul Municipiului București”.

„Trecând peste orice fel de interpretare și-o doresc bucureștenii, tu prelungești un contract când ai să-mi dai suma de două milioane de euro? Da, doar dacă ai o întelegere prealabilă și vizezi un alt fel de beneficiu. Iar pentru asta, domnul care este astăzi primar general al Municipiului București trebuie să răspundă, pentru că legea trebuie respectată”, afirmă Bădulescu.

„În București, astăzi, sunt atâtea firme care sunt nenorocite de acestă pandemie și nu au parte de același tratament. Asta este problema. Acest domn continuă această conduită infracțională, care este dovedită”, a adăugat fostul viceprimar al Capitalei.

Plângerea a fost depusă de Aurelian Bădulescu în data de 3 februarie. Puteți vedea întregul document aici.

