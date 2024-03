FC U Craiova a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. În cele 9 partide disputate în 2024, oltenii lui Adrian Mititelu au înregistrat 7 înfrângeri, o remiză și o victorie. În ultima rundă a sezonului regulat, .

Aurelian Chițu, iritat după FC U Craiova – U Craiova 1-2: „O seară tristă pentru noi. Am luat goluri prea ușor, abia putem să marcăm”

. Golgheterul lui FC U Craiova a ajuns la 10 goluri marcate în SuperLiga, în acest sezon. Echipa lui Ivaylo Petev a ieșit mult mai montată de la cabine. .

Aurelian Chițu consideră că rivalii au avut noroc la golul al doilea. Atacantul este de părere că trupa lui Nicolo Napoli nu merita să piardă. „Am luat goluri mult prea ușor, ca de obicei, abia putem să marcăm, ei au avut și noroc la golul doi.

E o seară tristă pentru noi. La cum am jucat în prima repriză nu cred că meritam să pierdem în această seară. Tot vorbim între noi, să nu mai facem greșeli, dar una e să discuți, alta în teren, asta e.

Va fi destul de greu în play-out, sperăm să ne trezim, o să fie o bătălie foarte mare și trebuie să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Aurelian Chițu, la flash-interviu.

„Fanii nu ne-au zis nimic, ne-au încurajat. Nu pot să spun că vom retrograda”

FC U Craiova a terminat pe locul 13 sezonul regulat din SuperLiga. Oltenii ocupă primul loc care duce la barajul pentru menținere/retrogradare. Aurelian Chițu a dezvăluit că suporterii nu le-au adus reproșuri jucătorilor la finalul derby-ului din Bănie.

„N-a avut prea mult timp (n.r. Nicolo Napoli), dar cred că am avut o evoluție destul de bună. Au jucat și ei mai bine în repriza a doua, noi nu am mai putut să le punem probeme.

Nu se aștepta nimeni să fim aici, dar asta e realitatea, vom încerca să facem un play-out bun și să ieșim din zona retrogradării pentru că e riscant. N-am cum să spun că vom retrograda, dar vom lupta și sper că ne vom salva destul de repede.

Atmosfera a fost frumoasă, fanii nu ne-au zis nimic, ne-au încurajat. Nu pot să spun că nu am luptat, că nu am încercat, dar atât am putut în seara asta. Vom încerca pe viitor să ne descurcăm mult mai bine”, a concluzionat Chițu.