FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova live video în SuperLiga, de la 20:45. Mize mari în derby-ul Olteniei. Echipele de start

Etapa 30 din SuperLiga le oferă fanilor derby după derby. După ce Rapid a spulberat-o pe FCSB cu 4-0 pe Arena Națională sâmbătă, a venit rândul oltenilor să încerce să își răpună rivalii într-o manieră cât mai categorică. Numit pentru a zecea oară antrenor de Adrian Mititelu, Nicolo Napoli se înfruntă în premieră cu bulgarul Ivaylo Petev în FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova.

FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova, live video online, de la 20:45, în etapa 30 din SuperLiga

Meciul dintre cele două echipe ale orașului Craiova este o partidă care stârnește, an de an, dispute foarte încinse. Este rivalitate pe toate planurile, de la suporteri și jucători, până la patroni și antrenori. Chiar dacă acest conflict are deja un istoric bogat, cele două formații reușesc, cumva, să îl condimenteze de fiecare dată cu câte un ingredient secret.

În returul partidei din ediția 2023-2024 a SuperLigii, sezonul regular, FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova vine cu un duel în premieră, între Nicolo Napoli și Ivaylo Petev. care își începe în 10 martie cel de-al… zecelea mandat pe banca formației patornate de Adrian Mititelu.

În ceea ce privește miza partidei, ambele formații au motive importante să tragă tare pentru victorie. Gazdele traversează un moment foarte delicat, fiind pe loc de baraj și amenințate de revenirea furibundă a lui Dinamo, care a ajuns la doar două puncte în spatele lor, după succesul cu UTA.

FC U Craiova 1948 este amenințată și de FC Voluntari, prima echipă de pe loc direct retrogradabil. Ilfovenii sunt la aflată la doar trei puncte în spatele oamenilor lui Napoli. Totuși, Mihai Rotaru, patronul rivalei din derby, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că .

De partea cealaltă, Universitatea Craiova are ocazia să ajungă la 49 de puncte, în cazul unui succes. Acest total i-ar duce pe olteni la 15 puncte în spatele liderului FCSB, care s-ar transforma în doar 7, după înjumătățirea de dinainte de startul play-out-ului.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova

Meciul dintre cele două formații din Craiova va fi televizat pe principalele canale ale televiziunilor de sport românești. De la 20:45, partida va începe atât pe Digisport 1, cât și pe Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Puteți urmări duelul și pe FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO.

Se anunță o atmosferă fantastică, mai ales că pe stadion vor fi prezente atât , cât și Peluza Nord, grupare aflată aproape de echipa lui Rotaru.

Programul etapei 30 din SuperLiga și clasamentul înaintea derby-ului Olteniei

Meciul care se va disputa pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova este penultima partidă a etapei 30 din SuperLiga. Până acum, s-au jucat alte șase meciuri, iar luni se dispută și Oțelul Galați – Poli Iași. Programul complet și rezultatele etapei arată astfel:

Vineri, 8 martie

ora 20:00 Dinamo – UTA 1-0 (Gregorio ’20)

Dinamo – UTA 1-0 (Gregorio ’20) ora 20:00 CFR Cluj – FC Hermannstadt 1-0 (Otele 90+3)

CFR Cluj – FC Hermannstadt 1-0 (Otele 90+3) ora 20:00 FC Botoșani – Farul Constanța 0-0

FC Botoșani – Farul Constanța 0-0 ora 20:00 FC Voluntari – U Cluj 0-0

FC Voluntari – U Cluj 0-0 ora 20:00 Petrolul – Sepsi Sf. Gheorghe 1-2 (Berisha ’87 / Ștefan ’15, Debeljuh ’90+2)

Sâmbătă, 9 martie

ora 20:00 Rapid – FCSB 4-0 (Iacob ’33, Rrahmani ’54, Krasniqi ’74, Rrahmani ’82)

Duminică, 10 martie

ora 20:45 U Craiova 1948 – Universitatea Craiova (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Luni, 11 martie

ora 20:00 Oțelul Galați – Poli Iași (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Clasamentul SuperLigii este deja definitivat în zona play-off-ului, singura necunoscută fiind cu câte puncte vor începe ultima fază a sezonului oaspeții antrenați de Petev. Meciul este mult mai important pentru clasamentul și programul din play-out. Iată cum se prezintă ierarhia competiției interne, înainte de duelul oltenesc:

FCSB – 64 puncte Rapid – 55 puncte CFR Cluj – 53 puncte Universitatea Craiova – 46 puncte (29 meciuri) Sepsi Sf. Gheorghe – 43 puncte Farul Constanța – 43 puncte U Cluj – 42 puncte FC Hermannstadt – 40 puncte UTA – 40 puncte Petrolul Ploiești – 35 puncte Oțelul Galați – 33 puncte (29 meciuri) Poli Iași – 32 puncte (29 meciuri) FC U Craiova 1948 – 31 puncte (29 meciuri) Dinamo – 29 puncte FC Voluntari – 28 puncte FC Botoșani – 21 puncte

Cote pariuri la derby-ul Craiovei, din etapa 30 a SuperLigii

La pariuri, favoriții din FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova sunt Mitriță și colegii săi. Oaspeții au cota 2,07 la victorie, una mult mai mică decât cea de 3,50 aferentă unei victorii a gazdelor. Remiza este cotată de bookmakeri cu 3,55.

Pariorii pot merge și pe varianta unui meci cu goluri multe. Cota pentru peste 2,5 goluri este 1,85, în timp ce sub 2,5 goluri are cota 2,00

FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova, live stream, 20:45, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Meciul FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Asistenți vor fi Avram Valentin și Imre-Laszlo Bucsi, iar în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Sorin Costreie.

La ora meciului, se anunță nori și 9 grade la Craiova. Nu sunt șanse de ploaie, astfel că există toate condițiile optime pentru spectacol și goluri multe. În tur, a fost 1-1, după golurile lui Căpățînă și Chițu.