”Aurul negru” al României. Stațiunea de pe litoral unde oamenii vin pentru relaxare și tratamente

“Aurul negru” al României. de pe litoral unde oamenii vin pentru relaxare și tratamente. Principala sa atracție este lacul care oferă turiștilor toate beneficiile de care au nevoie, indiferent de anotimp.

Locul de la malul Mării Negre cunoscut pentru ”aurul negru”. E vizitat de mulți cetățeni români pentru odihnă și terapie

Locul de la malul Mării Negre cunoscut pentru ”aurul negru” este vizitat an de an de mulți cetățeni români pentru odihnă și terapie. Regiunea profită din plin de ceea ce are, fiind primitoare și cu multe atracții.

Mai exact, este vorba de Techirghiol unde oamenii găsesc un nămol cu multe beneficii pentru sănătate. Potrivit paginii de Facebook – Stațiunea Balneară Techirghiol, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol deţine marca înregistrată OSIM.

Concret, Nămolul Sapropelic de Techirghiol este unicul furnizor al nămolului extras din lacul cu același nume. Supranumit al României este utilizat pentru tratatea afecțiunilor reumatismale degenerative.

De asemenea, este ideal pentru tratatea persoanelor cu poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică, sechele postraumatice sau afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic, cum ar fi boala Parkinson.

Totodată, nămolul din lacul Techirghiol tratează afecțiuni ginecologice, dermatologice, vasculare periferice. Stațiunea este căutată de turiști în fiecare vară, oamenii putând cumpăra ”aurul negru” și din alte locuri de pe litoralul românesc.

Nămolul din lacul Techirghiol, bun pentru sănătate

Nămolul din lacul Techirghiol este bun pentru sănătate pentru că este compus din substanţe formate în mod natural, în urma unor procese geologice. Terapia cu acest produs este recunoscută încă de pe vremea romanilor.

„Peloidoterapia sau terapia cu peloide sau nămoluri, este plurifactorială şi acţionează prin mecanisme complexe. Efectele benefice apar imediat, cât şi în timp, prin modificarea capacităţii adaptive generale a organismului.

Acestea acţionează la nivelul aparatului cardio-vascular, la nivelul sistemului nervos central şi vegetativ, imunologic şi endocrin”, a declarat medicul balneolog Mihaela Cucu, scrie .

Techirghiol, stațiunea cu cele mai multe legende

Techirghiol reprezintă stațiunea de la malul Mării Negre cu cele mai multe legende. Una dintre cele mai vestite are legătură cu un bătrân olog și orb pe nume Techir care călătorea pe un măgar. Bărbatul a rămas împotmolit pe malul lacului și s-a chinuit mult.

În clipa în care a reușit să iasă din nămol a văzut o lumină și picioarele i-au dat ascultare. În momentul de față, cei care ajung în această localitate sunt întâmpinați cu o statuie care îl întruchipează pe bătrânul turc.