Autocarul FCSB, înconjurat de forțe de ordine! Ultrașii Farului au făcut scandal. „Toată țara a văzut că nu a fost penalty!”

Autocarul FCSB a fost „ținta” ultrașilor campioanei României . Reporterii FANATIK au simțit momentele de tensiune de la fața locului.

Autocarul FCSB, „asediat” de ultrașii lui Farul. Jandarmeria i-a protejat pe jucători

Tensiune uriașă ! Nemulțumirile staff-ului, jucătorilor și ai conducerii „marinarilor” s-au transmis și în rândul fanilor, care au făcut scandal după meci: „Toată țara a văzut că n-a fost penalty!”, și-au spus oful suporterii.

ADVERTISEMENT

Copiii însă au fost mult mai toleranți cu jucătorii FCSB-ului și au venit la autocar să facă poze. Siyabonga Ngezana a fost în centrul atenției și printre cei mai solicitați la poze și autografe.

În ciuda faptului că nervii au cedat la final în tabăra gazdelor, nu au existat incidente grave, iar autocarul FCSB a putut să plece spre București.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, un car de nervi. Dialog încins cu Sebastian Colțescu

Gică Hagi pur și simplu a explodat după ce Sebastian Colțescu a dictat penalty la duelul dintre Adrian Șut și Tudor Băluță. S-a dus peste asistent și apoi l-a luat la rost pe central: „A văzut toată lumea”.

Antrenorul lui Farul nu l-a înduplecat însă pe Colțescu, ba, mai mult, acesta i-a arătat cartonașul galben. La finalul partidei, „Regele” a avut un discurs și mai vehement: „Viaţa este făcută din două lucruri. Nu o să stau să mă agăţ de un lucru. Dar s-a depăşit orice imaginaţie. Să iasă cei din conducere să vorbească. A fost simulare. Din simulare s-a dat penalty.

ADVERTISEMENT

Cred că am făcut un meci destul de bun. Nu ştiu ce a făcut Colţescu. Să iasă, să vorbească cei din conducere că nu ştiu ce a făcut Colţescu. Am primit cartonaş galben la primul fault. Ei au primit 100 de faulturi, noi niciunul.

Gică Hagi: „Eu sunt depășit de situație. Campionatul e pierdut”

Am jucat acasă. Dacă acasă suntem arbitraţi aşa ce să mai zici? Avem VAR. Eu sunt depăşit de situaţie. Ce mai am de spus? Vreau să îmi văd de partea tehnică, trebuia să avem mai multă răbdare. Campionatul s-a pierdut. La ce am văzut în seara asta, e pierdut campionatul.

O să stăm să evaluăm play-off-ul. Dacă acasă primim ce am primit, vă daţi seama cât de greu poate să fie. Toate meciurile sunt grele”, a fost discursul surprinzător al lui Hagi.

ADVERTISEMENT