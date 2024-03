Automobilul românesc care i-a cucerit pe americanii pasionați de mașini vechi: “Am adorat fiecare minut. A fost o experiență unică”

Este vorba despre Dacia 1300, un autoturism ”clasic”, probabil una dintre cele mai populare mașini românești din istorie. Cert e că pe pagina de Facebook ”Classic Rides”, acolo unde mai mulți americani pasionați de astfel de mașini clasice, laudele la adresa Daciei 1300 sunt foarte multe și din partea tuturor.

Automobilul românesc care i-a cucerit pe americanii pasionați de mașini vechi

Așadar, într-o prezentare a autoturismului Dacia 1300, devenită deja virală, cu mii de like-uri și comentarii, Dacia 1300 este prezentată drept un autoturism ”comunist clasic”. Deși ar fi fost considerată ”urâtă”, fabricată din materiale ieftine, multe dintre aceste modele auto au devenit favoritele pasionaților de autoturisme vechi.

”Dacia 1300 a fost o mașină comunistă românească clasică. Mașinile din perioada comunistă erau adesea urâte, fabricate cu materiale ieftine și cu multe probleme mecanice. Însă toate aceste mașini au devenit încet-încet foarte iubite de pasionații de automobile istorice. La vremea lansării sale, Dacia 1300 era o mașină modernă și foarte confortabilă și fiabilă conform standardelor de atunci din Europa de Est.

, Lada, Moskwich și Wartburg”, se arată în prezentarea Daciei 1300. Astfel, fani Dacia din SUA, Germania, Olanda și Ungaria s-au lăudat că au avut onoarea să conducă sau să dețină o Dacia 1300, considerând că acest automobil își merită cu prisosință locul în topul celor mai bune mașini clasice.

”În urmă cu zece ani am avut șansa de a conduce o Dacia 1300 fabricată în 1974 și care avea 75.000 de kilometri la bord. Am mers cu ea aproximativ 60 de kilometri de la Constanța la Histria. Mașina era în structura originară, nu avea vreo problemă și am adorat fiecare minut petrecut în Dacia 1300, a fost o experiență unică”, a mărturisit americanul Mathew Schweifler.

Au fost produse 1,9 milioane de autoturisme Dacia 1300 începând cu 1969

Conform Adevărul, în 1969, simultan cu modelul Dacia 1100. Primele modele Dacia 1300 au fost lansate în țara noastră sub denumirea de R12, după modelul Renault 12, însă după 1971 acest autoturism a devenit un succes real în toată Europa de Est, fiind exportat inclusiv în Africa.

Statistic, Dacia 1300, alături de derivatul clasic Dacia 1310, au fost produse în peste 1,9 milioane de unități la Mioveni, în perioada 1969-2004, timp de peste 30 de ani. Autoturismul a ieșit definitiv în producție în iulie 2004, însă este un model foarte căutat de colecționari și de amatorii de ”rable”.

Intersant, în 1970 au apărut trei variante de echipare pentru modelul 1300, fiind vorba de Standard, Lux și Super Lux 1301. Acesta din urmă era destinat doar Partidului Comunist Român și Securității, pentru că avea modele pe care Nicolae Ceaușescu nu le-a considerat demne de omul de rând, din clasa muncitoare.

Așadar, acest model Super Lux se lăuda cu radio, scaune supraînălțate, circuit de frână dublu, oglizi retrovizoare exterioare, oglindă interioară cu poziție zi/noapte, parasolar pasager cu oglindă, torpedou iluminat, brichetă electrică și instalație spălare parbriz electrică, fiind disponibilă inclusiv în culori închise.