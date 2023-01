Averile șefilor ASF. Prosperitate construită cu salarii de la stat și consolidată cu investiții imobiliare

Membrii conducerii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au salarii consistente, iar acestea au contribuit la creșterea averii lor de când sunt în funcție, întrucât nu toți au venituri din afaceri. Deși prin natura profesiei, au legături strânse cu mediul financiar-bursier, unii dintre ei au preferat siguranța oferită de veniturile din salarii, decât să-și riște banii în afacerile proprii.

Toți cei nouă membri ai conducerii Autorității primesc o indemnizație lunară de membru al Consiliului ASF, în cuantum de 18.379 lei net. Cinci dintre ei primesc și salariu, pe lângă indemnizație. Astfel, președintele are un salariu net de 40.354 lei pe lună, iar prim-vicepreședintele câștigă un salariu de 35.959 lei. Cei trei vicepreședinți au fiecare un salariu net de 31.564 lei pe lună.

Șefii ASF, aleși dintre demnitari cu vechime ai statului

Președintele ASF este Nicu Marcu, profesor la Academia de Studii Economice din București. Pe lângă cariera universitară, Marcu a ocupat diverse funcții în instituții de stat, precum secretar general al ANAF și președinte al Consiliului Național de Integritate. În 2012 a fost ales deputat PSD însă nu și-a dus mandatul la capăt devenind în 2015 consilier la Curtea de Conturi. Peste doi ani, tot cu sprijinul PSD, a fost numit vicepreședinte al acestei instituții pentru ca în 2020 să preia șefia ASF.

Deși salariile sale dintr-un an însumează 748.000 de lei, Marcu nu are trecută pe numele său nicio locuință, ci doar două terenuri agricole care împreună au o suprafață de 1,4 hectare. În ce privește bunurile mobile, șeful ASF are un Audi și 190.000 de lei într-un cont bancar.

Funcția de prim-vicepreședinte este deținută de către Elena-Doina Dascălu care nu are niciun bun imobiliar pe numele ei. Se pare că titularul acestora este soțul ei întrucât este menționată suma de 30.000 de lei pe care acesta ar fi obținut-o din chirii. În se află 242.000 lei, 80.000 de euro, plus 11.700 pentru o asigurare de viață. În 2021, veniturile ei au fost de 713.000 lei din salariile și indemnizațiile de la ASF, plus pensiile care au însumat 141.000 lei. La acestea se adaugă veniturile soțului care totalizează 225.000 lei. În declarația sa de avere, Dascălu menționează bijuterii de aur în greutate totală de 480 de grame, cu o valoare de 8.000 de euro. Se pare că este vorba de o subevaluare a bijuteriile întrucât o asemenea cantitate de aur, neprelucrată de către bijutier, valorează de trei ori mai mult.

Elena Doina Dascălu a studiat la ASE București, fiind angajată în instituții ale statului în întreaga sa carieră. În 2005-2008 a fost secretar de stat la Ministerul de Finanțe, iar în 2008-2017 vicepreședinte al Curții de Conturi.

„Mogulul imobiliar” de la ASF

Vicepreședintele Gabriel Grădinescu a activat în sectorul privat bancar, ocupând diverse funcții la Raiffeisenk Bank, pentru ca apoi să devină șef al sucursalei Vrancea de la Bancpost. Grădinescu are o casă în județul Vrancea și un teren agricol de aproape 6 hectare, moștenit în Teleorman. Grădinescu are două mașini identice, Hyundai Tucson, fabricate în 2016, respectiv 2021. Banii aflați în cele trei conturi bancare însumează 312.000 lei. Veniturile anuale de la ASF au însumat 665.000 de lei la care se adaugă alți 60.000 de lei obținuți de către soția sa.

Un alt vicepreședinte, Cristian Roșu, este la bază inginer, după care a urmat cursuri postuniversitare în domeniul economic. După câțiva ani în care a activat în mediul privat, Roșu s-a reangajat la stat lucrând la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Fondul de Garantare a Asiguraților. Numirea sa ca vicepreședinte ASF în 2018 reprezintă practic o avansare în interiorul sistemului în care a activat.

Roșu deține un apartament de 62 m² în București, precum și o casă de 185 m² în Ilfov. În declarația sa de avere apar un automobil Range Rover Evoque din 2017 și un Volvo XC60 din 2019. În conturile sale apare o sumă relativ modestă, de 100.000 de lei, însă Roșu are plasament apreciabile în fonduri private de pensii: 104.000 lei la Allianz Țiriac și 326.000 la NN Pensii. Soția sa este consilier parlamentar, având venituri anuale de aproape 57.000 lei.

Ultimul dintre cei vicepreședinți, Ștefan Daniel Armeanu este profesor universitar la ASE, cu o scurtă perioadă în care a lucrat în domeniul asigurărilor. În 2014-2018 a fost membru neexecutiv în Consiliul ASF pentru ca apoi să devină vicepreședintele instituției. Armeanu are un șir lung de conturi bancare, în care deține circa 1.580.000 de lei și 102.000 de euro. Aceste sume i-au adus într-un singur an dobânzi de 50.540 de lei. Sumele mari din conturi sunt explicabile prin veniturile anuale obținute de la ASF (656.000 lei) și din activitatea didactică (104.000 lei). Armeanu a avut bani să dea 94.000 de lei ca împrumut. Pe de altă parte, are un credit la Libra Bank de 120.000 de euro, scadent în 2039.

Armeanu are investiții mari și în domeniul imobiliar. El deține o casă de 334 m² în București și alte trei apartamente tot în Capitală, ultimele două fiind cumpărate în 2021. Este totuși neclar ce face cu ele întrucât în 2021 nu a raportat venituri din chirii. Însă acestea nu reprezintă întregul portofoliu imobiliar al vicepreședintelui ASF. Pe lângă spații comerciale de aproximativ 50 m², Armeanu mai deține cote-părți din nu mai puțin de patru case, una în Vâlcea și trei în Argeș, primite prin moștenire.

Un singur antreprenor printre membrii Consiliului ASF

Birtalan József este unul dintre cei patru membri neexecutivi ai Consiliului ASF, funcție în care a ajuns cu susținerea UDMR. Birtalan este singurul din conducerea Autorității care are venituri mai mari din activitatea ca antreprenor decât suma primită ca indemnizație de la ASF. Firma pe care o deține împreună cu soția a dat dividende de 400.000 de lei în 2021, în timp ce indemnizațiile lui Birtalan József s-au ridicat la 368.000 lei. În numeroasele sale conturi bancare și fondurile private de pensii, Birtalan are 414.000 lei, 97.000 euro, 41.000 dolari, 26.000 lire sterline și 149.000 forinți. Birtalan a investit și în acțiuni la Erste Bank în valoare de 273.000 euro, acestea aducându-i dividende de 9.800 de euro. De asemenea, a cumpărat titluri de stat de 40.000 de euro, pe lângă acțiuni la BCR de 27.500 de lei.

Birtalan József a alternat activitatea în mediul privat cu funcții la stat, printre altele fiind secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și apoi Ministerul Transporturilor, președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și administrator public al județului Harghita.

Un alt membru neexecutiv, Ioan Gheorghe Țara, este profesor la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea, iar în 1993-2012 a fost director la Curtea de Conturi Bihor. Activitatea didactică îi aduce venituri de 102.000 lei anual, la care se adaugă 20.500 de lei obținuți de soție, care este tot economist.

Țara deține o casă împreună cu o cotă parte dintr-un teren agricol. pe care le-a primit ca moștenire. De asemenea, el și-a ridicat o casă în 2006 cu o suprafață de 260 m². Din vânzarea unui teren intravilan, a obținut suma de 145.000 de lei. În conturi deține 43.000 de lei și 24.000 de euro, însă cea mai mare parte a veniturilor a direcționat-o către titluri de stat, în care a investit 471.000 lei.

Averea fostului soț al Olguței Vasilescu

Tot din mediul universitar provine și Aura Gabriela Socol, profesor la ASE București. Ea este soția economistului Cristian Socol, un apropiat al PSD. În 2019, au existat speculații că Anca Gabriela Socol ar fi urmat să-i succeadă în funcție lui Mugur Isărescu. În 2007-2010 a fost expert în cadrul Ministerului de Finanțe, iar în 2013-2017 a cost consilier la ASF.

Împreună cu soțul ei, Aura Gabriela Socol deține o casă de 173 m² în București și o alta de 656 m² în Ilfov. Pe lângă terenul aferent acestora, Socol a cumpărat și terenuri intravilane (675 m²) și agricole (5000 m²) în Argeș și Prahova. Socol conduce un Mercedes C180, iar în conturile bancare deține 343.000 lei. Pe lângă indemnizațiile de la ASF care totalizează 364.000 de lei, Aura Gabriela Socol a mai obținut 77.000 de lei din activitatea didactică, la care se adaugă veniturile soțului, cadru universitar și el, de aproape 100.000 lei pe an.

În fine, Ovidiu Răzvan Wlassopol este de meserie jurnalist, cu un master în dreptul financiar și bancar absolvit relativ recent, în 2015. Wlassopol a fost până în 2016, când lucra deja la ASF în calitate de consilier.

Averea lui Ovidiu Wlassopol constă în 16 terenuri, majoritatea intravilane, amplasate în județul Brașov, dar și în București, pe care fostul soț al Olguței Vasilescu le deține împreună cu mai mulți moștenitori. Suprafață cumulată a terenurilor deținute în parte și de Wlassopol depășește 23 de hectare. Totodată, el deține un apartament și o casă în Capitală. Anul trecut a vândut o mașină cu 1.500 de euro, iar acum conduce un BMW. În conturile sale se află 26.000 de lei și 14.000 de dolari, la care se adaugă 43.000 de lei într-un fond de pensii. Acțiunile deținute la patru companii valorează 15.000 de dolari și a acordat un împrumut de 80.500 de euro. În schimb, în 2023 ajunge la scadență un credit de 89.000 lei.