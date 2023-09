Avertisment înainte de România – Israel: „Problema nu e la antrenor!”

Fostul portar al naționalei a spus că este un moment important pentru „tricolori”, explicând și care este teama lui cu privire la meciul cu Israel, spunând că are încredere în selecționer că știe să își motiveze jucătorii.

Avertisment înainte de România – Israel

Florin Prunea are un avertisment pentru jucătorii , recunoscând că are încredere totală în selecționerul Edi Iordănescu: „Edi Iordănescu e un antrenor care are vorbele la el și care știe să lucreze cu jucătorii lui.

Să ne întoarcem în timp și să vedem echipele la care a lucrat el, echipe cu probleme, unde a reușit să scoată maximum. Problema nu cred că e la antrenor, eu sper să nu fie la jucători!

Eu cred că avem un antrenor bun la echipa națională, care, din punct de vedere al discursului, știe să își motiveze echipa. E un moment important pentru noi, a spus foarte bine diferența dintre fotbalul nostru și cel israelian”.

„Are loc un schimb de generații la națională!”

„Mie doar de asta îmi e frică, de această emulație care s-a creat în jurul rezultatelor echipelor naționale ale Israelului, fie că vorbim de U19, U20, U21, echipe naționale care au dat acum jucători.

Are loc un schimb de generații la națională și ăsta e un lucru periculos, pentru că cei care vin sunt mai tineri, vin cu entuziasm și foame de rezultate”, a continuat Florin Prunea, la TV .

„Asta nu e puțin la nivelul echipelor naționale, plus echipele lor de club care sunt în cupele europene, să ne amintim de Maccabi Haifa”, a mai spus Florin Prunea.

în jucători înaintea meciului cu Israel: „Vom încerca să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, dar nu vom subestima Israelul, are mulți jucători cu meciuri în cupele europene. Vom da totul, cred că suntem pregătiți.

Vom avea un stadion plin. Suntem departe de calificare, vom avea în față momente dificile în acest meci, astfel că suporterii vor fi extrem de importanți pentru noi.

Am informații că se va juca cu casa închisă. Suporterii români așteptau un asemenea moment, sperăm să ducem munca la capăt și să ne calificăm. Cred cu tărie în această calificare!”.