Avertismentul unui român din Germania pentru conaționali: ”Este înfiorător. Peste tot e la fel”

Semnalul de alarmă tras de un român care locuiește în Germania, pentru Ce nu îi place deloc în străinătate, acolo unde este stabilit de mai bine de 10 ani. A călătorit în multe regiuni nemțești și peste tot a pățit același lucru.

Bărbatul a povestit întreaga problemă cu care se confruntă pe rețelele de socializare. A publicat o filmare pe TikTok intitulată „O fi soare, da nu-l văd eu…”, precizând că țara nu beneficiază de lumina naturală prea multă vreme din an.

„Băi fraților, eu cred că Dumnezeu i-a debranșat pe ăștia total de la soare. Nu se poate așa ceva. Nu vreau să fiu și eu unul din sutele de oameni care se plâng de vremea asta din Germania, dar nu există așa ceva.

Din 365/366 de zile cât are un an, 300 de zile, nu exagerez, plouă sau nu vezi soarele. Este înfiorător. Sunt de 10 ani în țara asta. Am fost în multe zone din Germania, peste tot este la fel.

Mă adresez celor care au în ADN soarele și căldura, nu neapărat căldura mare, dar cât să te bată soarele și să te bucuri de vitamina D. Nu vă faceți vise că veniți aici să câștigați 2.000 de euro pe lună.

După 2-3 ani nu o să vă mai convină nici 70.000 de euro pe lună. Dacă nu sunteți pești cu branhii, nu vă recomand”, a spus bărbatul pe social media. Clipul său a adunat foarte multe vizualizări și comentarii.

Ce comentarii a primit românul din Germania

Foarte mulți conaționali care au lucrat de-a lungul timpului în Germania i-au dat dreptate în privința lipsei soarelui de pe cer pe parcursul anului. Au fost și internauți care i-au transmis că în Marea Britanie este mult mai rău.

În Regat locuitorii au parte de vară numai 3 săptămâni pe an. În Londra oamenii obișnuiesc să iasă seara din casă cu o lanternă pentru a vedea pe unde merg. De asemenea, unii compatrioți i-au povestit că în Norvegia ninge 4 luni non-stop.

„Așa este, am observat și eu asta. Mă gândesc să părăsesc Germania”, „Eu din acest motiv am plecat din Germania, eram deprimată că nu vedeam soarele”, „Veniți, măi, oameni buni, acasă”.

„Am stat timp de 12 ani în Germania și ne-am mutat acasă în august. Doamne ajută, totul bine și frumos acasă, chiar dacă nu câștigăm cât câștigam în Germania!”, sunt o parte dintre mesajele primite de românul stabilit în Germania, pe .