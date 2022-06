Susținătorii avortului, călcați cu mașina în SUA. Șoferul nu a fost prins – Video

Manifestanții pro-avort au fost agresați în mai multe orașe din Statele Unite ale Americii, după ce Curtea Supremă a anulat hotărârea care garanta din 1973 dreptul constituțional al femeilor din SUA la avort.

Senatorii republicani au făcut apel la susținători și i-au rugat să nu atace activiștii „pro-alegere”, însă violențele s-au multiplicat, conform

În Iowa, șoferul unui SUV a intrat intenționat cu mașina într-un grup de manifestanți. O femeie a ajuns la spital, potrivit autorităților. ”A încercat să le omoare!”, a acuzat jurnalista Lyz Lenz, prezentă la faţa locului.

”Aceste femei l-au văzut venind, iar o mână de oameni au făcut semne cu mâna pentru a-l opri. Dar el a continuat să înainteze”, a explicat femeia.

Potrivit martorilor, bărbatul se afla într-o coloană de mașini staționate la culoarea roșie a semaforului, după care a decis să intre cu mașina în manifestante.

”Avea geamul deschis şi am încercat să trag de volan”, a declarat Alexis Russell, . Polițiștii nu au reușit, deocamdată, să-l identifice și să-l rețină pe șofer.

BREAKING: A truck driver plows into a crowd of women pro-choice protesters in Iowa, sending at least one woman to the hospital before spending away. The driver is yet to be identified. RT IF YOU THINK THAT HE MUST BE IDENTIFIED, ARRESTED, & LOCKED UP!

— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats)