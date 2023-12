Mihai Stoica, avertisment pentru Baba Alhassan: „Avem înlocuitori pentru cine nu respectă”

Managerul general al vicecampioanei României este convins că Baba Alhassan poate ajuta echipa, fiind un jucător pe placul său. MM Stoica apreciază la mijlocașul ghanez că nu se teme de adversari și că atacă spațiile.

Mihai Stoica, avertisment pentru Baba Alhassan

, transmițându-i că la FCSB regulile trebuie respectate cu strictețe, altfel nu va avea multe șanse: „La noi e ceva mai lungă vacanță, revenim pe 8 ianuarie.

Discuții au fost, era vorba despre accidentare, pentru că ieșise cu probleme musculare la meciul cu Craiova. E bine că a ieșit pe picioare. Îmi place mult că atacă spațiile, are curaj să dea la poartă, e un fotbalist care îmi place”.

„Nu fuge de joc și cred că este un fotbalist care ne va ajuta mult. Nu are nicio legătură cu Edjouma, l-aș compara cu Alexandru Crețu, despre care nu am crezut niciodată că are asemenea valențe ofensive.

L-am auzit că așteaptă vacanța, dar nu va fi chiar vacanță, că i-am dat foaia cu ce trebuie. Cine nu respectă, nu e problemă, că avem concurență pe posturi”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Transferul lui Baba Alhassan de la Hermannstadt la FANATIK. Mijlocașul ghanez a jucat ultimul meci pentru Hermannstadt împotriva lui Sepsi, scor 1-1, ultima partidă a sibienilor în 2023.

Baba Alhassan nu se teme de Gigi Becali

meciului dintre Hermannstadt și Sepsi, scor 1-1, mărturisind că nu îi este teamă de Gigi Becali: „M-am antrenat toată săptămâna. Era normal să joc. Am luat un tricou cu semnăturile coegilor. Poate o să ne mai întâlnim, cine știe.

O să fie o provocare nouă pentru mine la FCSB. Vom vedea ce se va întâmpla acolo. Voi încerca să dau totul, 100%. Când o să ajung acolo, poate o să câștig titlul”.

„Sunt banii lui Gigi Becali, deci face ce vrea. E normal. Eu trebuie să joc bine. Dacă vorbește, e normal. Frică? De ce să îmi fie? Sunt jucător de fotbal”, a mai spus Baba Alhassan.