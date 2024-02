Baba Alhassan, premiat special de preşedintele echipei după gol: „Ajungea înaintea mea la maşină!”

Dani Coman . Președintele lui Hermannstadt are o relație foarte bună în continuare cu Baba Alhassan.

Dani Coman e convins că Baba Alhassan se va impune la FCSB: „Are nevoie de timp, de adaptare”

Dani Coman a vorbit despre evoluția lui Baba Alhassan la FCSB, unde deocamdată este mai mult rezervă: „E un copil și un jucător în care eu am crezut foarte mult, care mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte atașat de el, și da, vorbim și acum”.

Președintele lui Hermannstadt cere însă răbdare cu închizătorul ghanez: „Păi e adevărat că am vorbit frumos întotdeauna de el, dar are și el nevoie de timp, are nevoie de adaptare. Nu e ușor ca jucător străin să schimbi echipa, să schimbi orașul și prietenii”.

Coman e 100% sigur că Baba se va impune în cele din urmă la FCSB: „Dar eu cred că se va adapta și ușor-ușor va juca titular. E adevărat că el e mai apropiat de familie, are nevoie de o conjunctură favorabilă, are nevoie de oameni lângă el care să îi ofere încredere”.

Dani Coman, momente savuroase cu Baba Alhassan: „După fiecare meci în care dădea gol îl premiam de la mine”

Dani Coman a dezvăluit cum îl motiva pe Baba Alhassan la Hermannstadt: „Eu am avut o relație foarte, foarte bună cu el. Nu e frumos să spun, dar eu după fiecare meci în care dădea gol îl premiam de la mine. Adică se termina meciul și când dădea gol ajungea înaintea mea la mașină”.

Sibienii au încasat 600.000 de euro pentru Baba Alhassan. Mijlocașul e evaluat acum la 850.000 de euro conform Transfermarkt și a jucat două meciuri la FCSB, reușind și o pasă decisivă.

Jucătorul care a semnat un contract valabil pe patru ani cu FCSB a debutat în meciul cu UTA când a intrat pe teren în minutul 75. În doar 7 minute i-a pasat decisiv lui David Miculescu.

Baba Alhassan, un jucător capricios? „Este mai impulsiv, vrea ca totul să i se cuvină”

Vivi Răchită a declarat la FANATIK SUPERLIGA că : „Dacă te uiți pe prima parte a campionatului, Alhassan a fost foarte mult timp accidentat, deci Măldărășanu s-a descurcat și fără el…

Ca orice jucător african, sunt probleme de comportament la el, sunt probleme din punctul de vedere al vestiarului… Asta se aude acum, sper să nu fie adevărat.

Este mai impulsiv, vrea ca totul să i se cuvină, sunt probleme ca la mai mulți africani și de comportament înaintea sau în timpul antrenamentelor. Întârzie la antrenamente… Accidentări subite… Stai că fibra zece de la cvadriceps mă deranjează… Cînd nu vrea să joace, nu vrea să joace…”.

