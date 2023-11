Fosta vedetă Chefi la cuțite, vacanță teribilă, de 40.000 de euro! A ajuns în cușcă

Babană, cunoscut organizator de eveniment și fost concurent la Chefi la cuțite, a pornit într-un periplu de neuitat, în mai multe țări. Bărbatul a ajuns în casa lui Bob Marley, în Jamaica, iar pentru aventura sa în celelalte șase țări a dat 40.000 de euro.

Babană, fostă vedetă Chefi la cuțite, peripeții în Jamaica. Vacanță de 40.000 de euro în șapte state

După un an plin de evenimente (nunți, botezuri, zile de naștere), Răzvan Babană a luat o pauză de la muncă. Acum se bucură de o vacanță de neuitat, așa cum obișnuiește în fiecare an. merge de obicei singur în vacanțe pentru că vrea să petreacă timp de calitate doar cu el însuși.

În exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Babană a mărturisit că a fost băgat în cușcă de autoritățile jamaicane, imediat ce a aterizat pe aeroport, deși toate documentele pe care le-a prezentat au fost în regulă.

În opinia lui, polițiștii de la Serviciul de Imigrări au făcut un exces de zel. După panica trăită pe aeroport, autoritățile și-au cerut iertare de la el și ceilalți turiști și s-au revanșat cu o cină spectaculoasă și câteva cadouri, în semn de amintire.

Băgat în cușcă de autoritățile jamaicane

„Am ales Jamaica fiind prima mea vacanță din următoarea perioadă. Iau la rând șapte locații absolut spectaculoase. Jamaica, Panama, Zanzibar, Egipt, Thailanda, Kuala Lumpur și Bali. E o vacanță de două luni și jumătate legate. Asta pentru că a fost un sezon exorbitant, arhiplin și am nevoie de foarte multe zile să mă refac.

Am ales Jamaica și din cauza fusului orar, aici fiind noapte și în România zi, eu funcționez bine pe acest fus orar. Am întâmpinat destul de multe probleme la intrarea în țară, pentru că am fost forțați să stăm la aeroport, chiar dacă avem documentele în original. Puteam intra în țară fără nicio problemă, cu semnătură de la ministru, de la statul jamaican. Aveam toate semnăturile prin care am dovedit că suntem în calitate de turiști.

Au făcut un exces de zel și am stat trei ore în aeroport, puși în linie dreaptă. Apoi am fost închiși într-o cușcă, unde am decartat 100 de dolari pentru a putea trece fără nicio problemă, chiar dacă inițial noi n-aveam nicio problemă”, a declarat Babană, pentru FANATIK.

De ce călătorește singur Răzvan Babană

, după cum ne-a spus Babană. Una din problemele pe care a remarcat-o în este apa! Fie nu există, fie nu prea se consumă.

„Singura problemă generală aici e faptul că nu au apă, nu au cultul acesta de a bea multă apă. Eu mă chinui, efectiv, primim un litru de apă, dar e insuficient cu ceea ce suntem noi obișnuiți ca și români.

Oamenii sunt extrem de primitori, peisajele sunt spectaculoase. Am plecat singur, pentru că eu în toate vacanțele plec singur. E vorba despre timpul pe care mi-l acord mie. În avion am găsit și alți români, suntem 16 la număr, de vârste diferite, dar ne-am închegat foarte bine. Avem același scop, și anume, de a ne simți foarte bine”, ne-a zis Babană.

„Călătoresc singur de patru ani. Călătoresc singur pentru că e nevoie de timp pentru a fi eu cu mine, pentru a analiza ce se întâmplă anul viitor, pentru a mă analiza mai bine. Am nevoie de timp cu mine”, a încheiat Babană.