BAC 2020, sesiune toamnă. Rezolvare subiecte Chimie – Barem conform edu.ro

BAC 2020, sesiunea de toamnă se apropie de final și FANATIK îți prezintă rezolvarea subiectelor la proba de chimie, un examen important pentru absolvenții clasei a XII-a.

Trebuie știut că baremul la chimie va fi publicat oficial pe site-ul edu.ro de Ministerul Educaţiei, aşa cum s-a întâmplat şi la sesiunea de vară sau la celelalte examene din toamnă.

Elevii au avut ocazia să aleagă una dintre materiile specifice profilului liceului pe care l-au urmat. În mod evident, mulți dintre absolvenții liceelor cu profil real au ales chimia ca disciplină pentru ultima probă a acestei sesiuni. Aceștia au putut să descarce modelele cu cerințe asemănătoare celor pe care elevii vor trebui să le rezolve în ziua examenului propriu-zis.

BAC 2020, sesiune toamnă, barem chimie

De asemenea, la câteva ore după testare vor putea consulta baremul în funcție de care profesorii trebuie să corecteze lucrările scrise. Astfel, tinerii își vor calcula cu ușurință punctajul și vor afla ce note au obținut.

De remarcat că probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Elevii care vor susține proba la Chimie organică și Chimie anorganică trebuie să știe că vor avea de rezolvat trei subiecte. Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a cerințelor, nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prezentate explicit în barem și nu se acordă fracțiuni de punct. Nota finală se calculează împărțind punctajul obținut la 10.

MEC atenţionează că este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu cineva din afara sălii de examen, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6 (şase).

Afişarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12,00) şi va fi urmată de etapa depunerii contestaţiilor, în aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00 – 20,00.

MEC precizează că la fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor).

“Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, se arată în comunicat.