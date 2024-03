Bahassa la CFR Cluj?! Adi Mutu a vorbit despre jucătorul lui Mititelu. „Îmi place, recunosc”

FC U Craiova 1948 îl pierde gratis la sfârșitul sezonului 2023-2024 din SuperLiga pe Yassine Bahassa, deoarece mijlocașul refuză să își prelungească contractul. Adi Mutu a vorbit despre jucătorul lui Adrian Mititelu și spune că nu este o țintă pentru CFR Cluj.

Se transferă Bahassa la CFR Cluj?! Ce spune Adrian Mutu despre jucătorul lui Mititelu: „Îmi place”

Yassine Bahassa este o țintă pentru multe cluburi din SuperLiga, deoarece mijlocașul francez rămâne liber de contract la sfârșitul sezonului actual. , iar de serviciile lui s-a arătat interesat chiar și Gigi Becali.

Adrian Mutu spune că Yassine Bahassa nu este interesant pentru CFR Cluj în momentul actual, deoarece există soluții pe postul său. Philip Otele este titular incontestabil în Gruia, iar Mohammed Kamara va ajunge și el în vară sub comanda antrenorului.

„Îmi place ca jucător, dar nu am vorbit niciodată cu conducătorii de la CFR despre Bahassa. Este o noutate și pentru mine. Gândește-te că joacă cel mai mult în partea stânga, iar noi în partea stângă îl avem pe Otele și Kamara. Nu cred că are sensul ca Bahassa să vină la noi.

Noi îl avem deja semnat pe Kamara”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

De ce l-a transferat CFR Cluj pe Kamara: „Riscăm să îl vindem”

, ci anume atacantul african Kamara. Adrian Mutu îl vede drept înlocuitorul perfect pentru Philip Otele, care are o formă extraordinară și poate fi vândut în vară.

„E o discuție mai veche. A semnat după ce am venit eu, dar m-am uitat și eu la el. Este un jucător foarte bun. Din vară va fi jucătorul nostru. E important să ne pregătim sezonul de-acuma pentru că nu se știe ce se va întâmpla la vară, dacă Otele o ține în ritmul ăsta riscăm să îl vindem ca să spun așa. Și atunci trebuie să fim pregătiți.

De când am venit eu cele mai multe goluri le are Bîrligea așa că… Otele este un jucător care are consistență până acum în joc, chiar dacă de multe ori eu cred că profită mai mult decât ar trebui de calitățile sale.

Și anume aceea că e foarte puternic unu la unu. Îl vedeți și dumneavoastră. Așa cum îi spun eu în multe momente, trebuie să diversifice puțin alegerile, pentru că dup-aia devine previzibil.

În unele momente ar trebui să joace cu echipa și dup-aia are timp și să fixeze adversarul direct. Pentru că altfel riscă să obosească, să consume energii inutil și va dăuna echipei. Dar e un jucător de perspectivă, care e important. A crescut foarte mult față de ce era la UTA și lucrul ăsta ne bucură”, a spus Mutu.

Yassine Bahassa, la CFR Cluj?! | CUM A REACTIONAT Adrian Mutu