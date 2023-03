Bahmut, în ruine după ultimele șapte luni de lupte crâncene. Ce înseamnă soarta orașului pentru Ucraina și Rusia

Cea mai lungă și mai sângeroasă bătălie din războiul rusesc din Ucraina pare să ajungă la apogeu. În orașul Bahmut din estul Ucrainei, forțele rusești avansează în efortul lor de a înconjura complet orașul distrus în mare parte, în timp ce forțele ucrainene par să efectueze ceea ce think tank-ul Institute for the Study of War a descris duminică drept o “regrupare limitată a luptelor” în partea de est a orașului.

Ce înseamnă soarta orașului Bahmut pentru Ucraina

Începând de duminică seară, oficialii ucraineni au declarat că și că nu au fost luate decizii privind retragerea.

În următoarele zile și săptămâni, observatorii se pregătesc pentru două scenarii posibile. Primul este ca forțele rusești să continue să se apropie de centrul Bahmutului dinspre nord, est și sud-vest, forțând forțele ucrainene să efectueze o retragere controlată din oraș, în ceea ce ar fi prima retragere majoră din vara anului trecut – o victorie à la Pirus pentru Moscova, care vine cu zeci de mii de victime și pierderea a nenumărate resurse.

A doua variantă este ca armata ucraineană să organizeze un contraatac de succes care să respingă continuarea avansului rusesc, cu posibile implicații majore pentru linia de front a Rusiei.

În prezent, niciunul dintre cele două rezultate nu poate fi exclus, deoarece forțele ucrainene și rusești par să se confrunte cu tensiuni asupra resurselor și diviziuni interne care ar putea determina în cele din urmă soarta acestui oraș încorsetat, deși aparent lipsit de miză.

Care este situația actuală din Bahmut?

Fostul oraș minier de sare, care a avut cândva o populație de 70.000 de locuitori, a fost redus la moloz în ultimele șapte luni. În ultimele săptămâni, forțele rusești au făcut mici avansuri tactice în sectoarele nordice, estice și sudice ale orașului, care ar putea forța o “mișcare decisivă” care are ca scop să îi forțeze pe omologii lor ucraineni să fugă.

Karolina Hird, analist pentru Rusia la Institutul pentru Studiul Războiului, spune că o mișcare de decisivă nu ar reprezenta o schimbare masivă a norocului pentru Rusia. Deși acest tip de avansuri stradă cu stradă, bloc cu bloc sunt “inevitabile”, spune ea, ele ar putea fi suficiente pentru a determina Ucraina să își reconsidere abordarea față de oraș, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a angajat luna trecută să îl apere, deși nu cu orice preț.

“Ceea ce am văzut și ceea ce evaluăm este că forțele ucrainene creează condițiile pentru ca acestea să-și părăsească încet pozițiile, în special în estul Bahmutului, și să se deplaseze spre vestul Bahmutului, unde știm că au poziții puternic fortificate”, spune Hird, citată de publicația . “Dacă mișcarea de decisivă a rușilor în estul Bahmutului va avea succes, se va lovi de fortificația existentă în prezent în vestul Bahmutului.”

Yehor Cherniev, un deputat ucrainean și șeful delegației ucrainene la adunarea parlamentară a NATO, a declarat că o retragere ucraineană din Bahmut nu este atât de iminentă pe cât susțin unele rapoarte, menționând că forțele ucrainene păstrează încă controlul asupra drumurilor de aprovizionare din oraș.

Cu toate acestea, adaugă el, . “Dacă vă uitați doar la hartă și la situația tactică, atunci se pare că [situația] s-a înrăutățit pentru noi”, spune Cherniev.

Dar, așa cum vede Kievul, situația din Bahmut continuă să lucreze în interesul pe termen lung al Ucrainei, atât în ceea ce privește măcinarea trupelor și munițiilor rusești recent mobilizate, cât și câștigarea de timp pentru a pregăti rezervele ucrainene pentru o contraofensivă de primăvară.

“Obsesia” Moscovei de a cuceri orașul va fi exploatată de Ucraina atât timp cât va putea, adaugă Cerniev. “Vom păstra Bahmut atâta timp cât va fi cazul”, spune el, precizând că decizia finală privind momentul sau modul de retragere va reveni liderilor forțelor armate ucrainene.

Procedând astfel, însă, Ucraina riscă să înregistreze mai multe pierderi decât își poate permite în mod necesar. “Strategiile pot ajunge la puncte de randament descrescător”, a observat Michael Kofman, director al studiilor privind Rusia la Center for Naval Analyses, cu sediul în SUA, într-un tweet recent, menționând că mai multe pierderi ucrainene în Bahmut “ar putea împiedica succesul unei operațiuni mai importante”.

Ce rol joacă Grupul Wagner în lupta pentru oraș?

Grupul paramilitar rusesc a furnizat zeci de mii de oameni – marea majoritate provenind din închisori rusești – pentru efortul de război al Moscovei în Ucraina. În Bahmut, unde au fost desfășurați alături de forțele rusești convenționale, mercenarii Wagner au reprezentat o amenințare unică, servind efectiv drept carne de tun în ceea ce unele forțe ucrainene au descris drept un asalt rusesc “non-stop”.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, comandantul batalionului ucrainean, locotenentul senior Petro Horbatenko, a comparat strategia Grupului Wagner din Bahmut cu un război “zombie”, menționând că aceștia nu sunt la fel de sensibili la pierderi ca partea ucraineană.

Cu toate acestea, chiar și fondatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, recunoaște că există limite în ceea ce forțele sale sunt capabile să facă în lipsa unor resurse adecvate. Într-un discurs video postat în weekend, Prigojin s-a plâns de lipsa munițiilor convenite cu Moscova, absența cărora a pus-o pe seama “birocrației obișnuite sau a unei trădări”.

Fără batalioanele sale penale, a adăugat el, “linia frontului se va prăbuși până la granițele rusești”. Această divergență a părut să se adâncească luni, când Prigojin a declarat că reprezentanților săi li s-a refuzat accesul la sediul comandamentului militar al Rusiei.

Noi fisuri între Grupul Wagner și Kremlin ar putea reprezenta o adevărată provocare pentru efortul de război al Rusiei, spune Hird, menționând că primul a fost principalul motor al câștigurilor rusești pe linia frontului. “Știm că Kremlinul încearcă să dilueze influența lui Prigojin și dependența de Grupul Wagner”, spune ea.

“Dacă Grupul Wagner ar părăsi pur și simplu Bahmutul, nu știm cu adevărat cine ar rămâne acolo, în afară de câteva elemente aeropurtate foarte limitate.”

Ce se întâmplă dacă forțele ucrainene se retrag din Bahmut?

Dacă Bahmutul ar cădea în mâinile rușilor, ar reprezenta o victorie rară, deși simbolică, în efortul de război rusesc – prima care are loc de la capturarea de către Moscova a orașului Soledar din estul Ucrainei la începutul acestui an. Pentru Ucraina, ar oferi o pierdere la fel de simbolică – prima sa concesie teritorială majoră din vară, precum și o lovitură pentru moralul general.

Dar experți precum Hird spun că aici se termină semnificația lui Bahmut. Orașul nu ar oferi Moscovei niciun avantaj strategic major, deși Prigojin a avertizat cu privire la costurile pierderii orașului. În orice caz, spune Hird, forța de muncă și resursele suportate în procesul de capturare a acestuia ar putea probabil să împiedice Rusia să lanseze o altă operațiune ofensivă prelungită în lunile următoare.

“A existat un pic de panică în mass-media occidentală cu privire la ce înseamnă dacă Bahmut cade, și cred că înseamnă același lucru pe care l-a însemnat în vara anului 2022, când au căzut Severodonețk și Lisichansk”, spune Hird, referindu-se la teritoriile din care Ucraina s-a retras în timpul verii.

“Acesta nu va fi un punct de cotitură în război în niciun fel de sens concret. De fapt, probabil că le va permite ucrainenilor să recâștige inițiativa odată ce această ofensivă a culminat și să își urmărească propria gamă de opțiuni de contraofensivă.”

Cum relatează presa rusă despre bătălia pentru Bahmut?

Multe articole de știri despre bătălia pentru Bahmut publicate în Rusia laudă ofensiva rusă și supraestimează succesul și importanța acesteia. Moscova deține sau restricționează puternic mass-media publicată în interiorul țării.

Multe dintre aceste articole spun, de exemplu, că Rusia a lansat “operațiunea militară specială” în Ucraina pentru a “elibera” Donbasul și a-l apăra de armata ucraineană. Aceste articole se referă, de asemenea, la Bahmut prin numele său sovietic, Artiomovsk.

Un articol îl citează pe Prigojin, care a declarat că înfrângerea trupelor ucrainene în Bahmut ar “tăia ofensiva ucraineană în orice direcție”, afirmație care contrazice ceea ce spun experții.

Mass-media rusească a răspândit, de asemenea, ceea ce mulți experți spun că este dezinformare legată de Bahmut. Publicația de stat RIA Novosti a repetat o acuzație nefondată a lui Denis Pușilin, șeful grupului separatist Republica Populară Donețk, potrivit căreia Ucraina a folosit arme chimice împotriva trupelor rusești în apropiere de Bahmut.