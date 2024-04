Cristi Balaj a dat ultimele detalii despre plecarea de la CFR Cluj. Dat afară de Varga? „Nu am primit nimic oficial”

Înfrângerea rușinoasă cu Corvinul Hunedoara din Cupa României Betano a fost greu de suportat pentru Cristi Balaj, care a hotărât să părăsească CFR Cluj. Fostul mare arbitru l-a anunțat pe Neluțu Varga, însă patronul din Gruia nu i-a aprobat încă cererea.

Cristi Balaj, ultimele detalii despre plecarea de la CFR Cluj. Dat afară de Varga? „Nu am primit nimic oficial”

, așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate. Fostul mare arbitrul nu a stat mult timp liber de contract și .

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj spune că Neluțu Varga nu i-a acceptat încă demisia, iar acesta așteaptă anunțul oficial al clubului. Acesta a lămurit și situația cu patronul celor de la CFR Cluj, dar și cum s-a hotărât să plece de la gruparea din Gruia.

Acesta a dezvăluit că nu s-a certat cu Neluțu Varga, după Corvinul Hunedoara – CFR Cluj, scor 4-0, la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate să fie urmărită live, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Tu ai plecat de la CFR sau Neluțu Varga într-o criză de nervi ți-a cerut să pleci? A avut Neluțu un moment de furie și ți-a transmis la revedere sau ai simțit că locul tău nu mai este acolo) A fost o combinație și nimic clar, am simțit că ar fi potrivit să îmi depun demisia.

Nu știu în ce măsură mi-a fost acceptată pentră încă nu a fost anunțată plecarea mea. Supărarea a fost extrem de mare, plus că nu m-am simțit bine din punct de vedere fizic. Nu ne-am certat, eu nu am vorbit cu Neluțu Varga”, a spus Balaj.

ADVERTISEMENT

„Îi datorez foarte multe lui Neluțu Varga. Dacă pleacă de la CFR Cluj punem lacătul”

„Nu am discutat nimic în acea seară. Din punctul meu de vedere nu mai sunt președintele clubului. Nu am discutat absolut nimic, aseară am avut un schimb de mesaje, frumos. I-am trimis un mesaj, a fost un moment de bucurie și am simțit nevoia să îl împărtășesc cu el.

Este un om căruia îi datorez foarte multe, lumea nu îl știe pe Neluțu Varga. Nu îi cunosc sufletul și ce fel de om este el. Vorbim despre o persoană care a investit peste 35 de milioane de euro în fotbal. Nu spun aceste lucruri din dorința de a mă apropia de el, departe de mine acest gând.

ADVERTISEMENT

Încerc să schimb opinia unor persoane, care în momente dificile ale CFR-ului solicitau să plece Neluțu Barga. Dacă pleacă Neluțu Varga de la CFR Cluj punem lacătul. Am cunoscut oameni frumoși la Cluj, am început un proiect nou”, a încheiat fostul președinte.

Cristi Balaj RUPE TACEREA! DEZVALUIRI SOC DIN INTERIOR dupa DEMISIA lui Adrian Mutu de la CFR Cluj