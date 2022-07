Banca Națională a României a majorat dobânda cheie la 4,75%. Cea mai mare creștere din ultimii ani

Contrat previziunilor analiștilor, Banca Națională a României (BNR) a majorat dobânda cheie la 4,75%. Vorbim de cea mai mare creștere din ultimii ani.

Este deja a 5-a majorare a în 2022. Indicele ROBOR a crescut și el galopant, ajungând la 6,63%, miercuri.

În urma deciziei luate, nivelul dobânzii de politică monetară ajunge la 4,75% pe an, de la 3,75% anterior. Măsura Consiliului de Administrație al BNR se va aplica de joi, 7 iulie.

Tot miercuri, banca centrală a decis o nouă majorare pentru rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și crește dobânda la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.

BNR a mai luat măsura de a păstra controlul ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Iată comunicatul instituției financiare:

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”.

Evoluția ratei dobânzii cheie în 2022:

10 ianuarie – a crescut de la 1,75 la 2

9 februarie – a crescut de la 2 la 2,50

5 aprilie – a crescut de la 2,50 la 3

10 mai – a crescut de la 3 la 3,75

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 6,63% pe an

A crescut și indicele la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă.

Acesta a urcat miercuri la 6,63% pe an, de la 6,60% pe an cât era marţi, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 29 octombrie 2010, respectiv 6,64%, conform de pe site-ul BNR.

În debutul lui 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.