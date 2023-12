Bancu îl cere pe Mitriță la națională după Hermannstadt – U Craiova 2-1: “România are nevoie de el”

Alexandru Mitriță a reacționat după . Oltenii au ratat ocazia de a urca pe locul secund în SuperLiga și de a se apropia de liderul FCSB. Mitriță a fost , însă atacantul susține că echipa trebuie să se mobilizeze.

Alexandru Mitriță, după înfrângerea Universității Craiova

După înfrângerea Universității din etapa 19, Alexandru Mitriță susține că oltenii trebuie să se mobilizeze în următoarele meciuri pentru a avea șanse la titlu. Atacantul a mai vorbit și despre contribuțiile sale de gol, fiind jumătate din totalul echipei. Mitriță a mai spus că formația din Bănie trebuie să aibă o reacție și să câștige duelul cu Poli Iași.

“Erau trei puncte foarte importante pentru noi. Am fi fost mai aproape de Steaua (n.r. FCSB) acolo sus și peste CFR Cluj. Am revenit foarte repede după gol. Aveam multă încredere. Apoi am primit al doilea gol repede și acest lucru ne-a pus capac.

Trebuia să avem o reacție după acel gol. A fost o minge pierdută de mine și trebuia să îmi repar greșeala. Mi-am reparat greșeala prin acel gol și sunt bucuros. Important era să luăm cele trei puncte. Am întâlnit o echipă bună pe un gazon greu. Au fost foarte buni defensiv și ofensiv, au știut să paseze. Cred că ne-a afectat foarte mult și acest teren.

Dacă nu era echipa, nu cred că puteam să produc aceste goluri și aceste assisturi. Nu vreau să vorbesc despre faptul că am contribuit la jumătate din goluri. Totul este pentru echipă. Important este că avem o echipă bună. Veneam după 3 victorii. Era mai important să câștigăm.

Trebuie să avem o reacție după această înfrângere. Avem un meci acasă care trebuie câștigat neapărat. Ne va aștepta un meci extrem de greu cu cei de la Iași. Trebuie să ne mobilizăm după acest duș rece”, a spus Alexandru Mitriță.

Nicușor Bancu: “Cu toții suntem frustrați”

“Cu toții suntem supărați și frustrați. Știam că ne așteaptă un meci de luptă. Terenul nu a fost așa bun. Au avut dorință mare și acest lucru a dus la victoria lor. Au avut o centrare norocoasă. Nu ne-am ridicat la nivelul partidei. Am intrat pe călcâie și ne-a costat acest lucru.

Nu pot să zic că ne-am gândit că o să fie un meci greu, dar cred că am fost prea încrezători. Trebuia să arătăm că suntem o echipă puternică și să arătăm că vrem să câștigăm mai mult. Altfel, nu ai nicio șansă. Sperăm să fie doar această înfrângere și atât. Mergem acasă și avem meci cu Iași.

Sperăm ca de acum să mergem să acumulăm puncte și să obținem victorii. Mai avem două etape, după vom vedea ce va fi. Nu trebuie să ne mai credem favoriți. Chiar dacă jucăm cu Iașul acasă și suntem mai bine poziționați în clasament.

Iașul poate încurca pe oricine și am văzut asta. Trebuie să tratăm meciul serios și trebuie să fim mai bine decât am fost în această seară cu toții. Dacă vom juca ca în celelalte partide, cu siguranță vom câștiga”, a spus Nicușor Bancu.

Alex Mitriță la echipa națională? “România are nevoie de el”

În finalul interviului de după meciul de la Sibiu, Nicușor Bancu a vorbit și despre grupa pe care România o va avea la Euro 2024. Fundașul echipei naționale este de părere că “tricolorii” ar putea să iasă din grupe. Bancu susține și că Edi Iordănescu ar avea nevoie de serviciile lui Mitriță, având în vedere și forma atacantului din Bănie.

“Avem o grupă foarte bună, se putea și mai rău. Avem șanse mari de a ieși din grupă și sunt încrezător că vom putea să facem această performanță. Altfel, nu are rost să mergem acolo.

Trebuie să ne gândim că putem ieși și să tratăm fiecare meci cu încredere. Îl aștept și pe Mitriță. Dacă o ține tot așa eu abia aștept să vină. Este prietenul meu și îmi doresc să vină acolo. România are nevoie de el”, a mai spus jucătorul naționalei.