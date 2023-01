Bănel Nicoliță, despre abuzurile rasiste asupra sa: “45.000 de oameni mi-au strigat ‘țigan’”. Stadionul din România unde a suferit cel mai mult: “Am fost la baie și am plâns”. Video exclusiv

Discuția a fost legată de și care au dus la întreruperea definitivă a jocului.

Abuzuri rasiste la adresa lui Bănel Nicliță la un meci la Timișoara

Invitat la cea mai nouă ediție a , Bănel Nicoliță a rememorat o partidă jucată cu FCSB la Timișoara, în care a suferit abuzuri rasiste din partea spectatorilor prezenți la stadion.

”Foarte mult am fost victima rasismului. Cea mai tare a fost când am plecat de la Timșoara la Steaua (n.r. – FCSB). A venit meciul tur pe la jumătatea campionatului, am jucat pe Bega. Gândiți-vă că 45.000 de oameni strigau într-una numai ‘țigane’.

A fost stadionul plin. Din minutul 1 până în minutul 90 când s-a terminat meciul. Nu e ok, dar nu a fost numai pe Bega. Pe toate stadioanele unde am jucat cu Steaua (n.r. – FCSB) am avut probleme.

Cu siguranță am fost campion la scandări rasiste pentru că am și jucat la cea mai iubită echipă din România. Am fost atacat din toate părțile. Și când am ajuns la Făurei mi se întâmpla la fel, pentru că lumea mă știa că jucasem la Steaua.

Nu s-a luat niciodată atitudine. A fost un singur caz la Timișoara în care m-au întrebat, dar din respect pentru oamenii ăia, pentru că mi-au oferit șansa de a juca, de a debuta în Liga 1, nu am depus plângere. Am zis că nu am auzit nimic”, a declarat Nicoliță.

