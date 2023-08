Bănel Nicoliță, în lacrimi după FCSB – CFR Cluj. De ce nu și-a adus fetele pe Ghencea

Fostul fotbalist al celor de la FCSB a dezvăluit că nu și-a dus fetele la meci de teama unor incidente cu Peluza Sud, însă e convins că o va face în viitor, atunci când lucrurile se vor liniști. Între timp, Nicoliță s-a bucurat de revenirea în Ghencea și de atmosfera de acolo, mărturisind că și-ar mai fi dorit să joace măcar un meci pe acest stadion.

Bănel Nicoliță, în lacrimi după FCSB – CFR Cluj.

”Cum să fie, sincer. Am avut lacrimi în ochi, a fost o seară specială pentru mine. Să avem stadionul, serios vorbesc, eu nu sunt un om să mint la televizor, sunt om natural. Am avut lacrimi în ochi când a început tot stadionul să cânte. Nu mai e vorba de Talpan sau de Gigi, e vorba de suporterul ăsta, care ține cu echipa asta.

ADVERTISEMENT

era minutul 2 și ziceam «băi frate ce înseamnă». Mă simțeam și eu acolo între ei, aș fi vrut să intru și eu acolo pe teren, să văd 28.000 de spectatori”, a declarat Nicoliță. ”Bine că n-ai intrat că poate dădeai autogol. Dar nu te-am văzut cu fetele, ai renunțat la idee?”, a glumit Horia Ivanovici, referire la autogolul lui Bănel Nicoliță din meciul cu Real Madrid.

”Am vorbit cu fosta soție și mi-a spus că a văzut ea un banner mare, am zis bine OK. Cei de la FCSB chiar mi-au pregătit trei invitații, le-am spus că vin doar eu. Le era frică, zic OK. Era primul meci după 8 ani de zile în care noi ne doream să revenim din nou acasă”, a explicat Bănel Nicoliță, atunci când a fost întrebat de ce a renunțat să mai își aducă fetele la meciul cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

, dar nu cred că fosta soție a făcut ceva din răutate. A spus-o ca o mamă, cred că și tu te-ai gândit, dacă Doamne ferește. Puteam să fiu cu el în mașină, mai vine câte unu, cum reacționează un suporter de la CSA. Mai bine am făcut. De când m-am retras e cea mai frumoasă seară în care am venit ca și suporter, pe stadion. Cel mai frumos stadion din România”, a concluzionat Horia Ivanovici.

Bănel Nicoliță este probabil cel mai convins jucător, dintre cei din garda veche a FCSB, că FCSB înseamnă Steaua. În acest context, pe nimeni nu a mirat dialogul incendiar dintre Bănel Nicoliță și juristul CSA Steaua Florin Talpan, de la începutul acestui an. ”Am și eu o întrebare: Eu la ce echipă am jucat?”, s-a întrebat, retoric, Nicoliță, în acel moment.

ADVERTISEMENT

”În ce perioadă ați jucat dumneavoastră?”, a întrebat Florin Talpan, după care i-a transmis lui Bănel Nicoliță: ”N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB!”. ”Păi pe tricoul meu scria Steaua București! Am jucat numai la Steaua”, s-a apărat Bănel Nicoliță. ”Ați fost induși în eroare, îmi pare rău! N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB! Nu ați jucat niciodată la Steaua”, i-a dat vestea proastă Florin Talpan.

Cu toate acestea, Bănel Nicoliță a insistat: ”Toate tricourile eu le am cu Steaua. Ce fac acum? Îi spun lu’ fiică-mea că am jucat la FCSB?! OK, nu vreau să intru în mai multe amănunte. Eu am jucat la Steaua! Numai la Steaua! Și pe Bernabeu am mers cu Steaua. Scria Steaua! Eu vorbesc doar fotbalistic, nu mă interesează”. Concluzia a tras-o tot Florin Talpan, cel care a dorit să aibă ultimul cuvânt în această chestiune: ”V-am dat răspunsul foarte clar. Ați jucat la FCSB. Cei de la UEFA scriu după cum le-au spus cei de la FRF, care nu vor să respecte hotărârile instanței. Sunt sigur că va veni cineva să-l ia la întrebări pe domnul Burleanu. Acel meci (n.r. – cu Real Madrid) este jucat de FCSB și nu e nicio problemă”.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA începe, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, iar în fiecare luni este urmată de MAX Profeţiile lui Mitică, un podcast de real succes la public în care Horia Ivanovici îl provoacă, faţă în faţă, 1 la 1, pe Dumitru Dragomir, pe tema subiectelor momentului. Emisiunea este în direc și în exclusivitate pe www.fanatik.ro, și în premieră de la 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT