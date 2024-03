Bănel Nicoliță nu s-a mai putut abține după Rapid – FCSB 4-0. „E deja prea mult! De la 3 în sus! Mamă, ce mi-au făcut rapidiștii”

Rapid a umilit FCSB în derby-ul din ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. şi s-au apropiat la patru lungimi de rivali, în startul play-off-ului.

Bănel Nicoliță nu s-a mai putut abține după Rapid – FCSB 4-0: “E deja prea mult! De la 3 în sus!”

Bănel Nicoliţă a declarat la FANATIK SUPERLIGA că o asemenea înfrângere pentru FCSB este prea mult, iar în momentul în care o echipă te domină în halul ăsta, trebuie să îţi pui multe întrebări:

“O seară neagră pentru stelişti, e clar. De doi ani de zile ne tot bat rapidiştii. E deja prea mult! De la 3 în sus! Când spui că ai cei mai buni jucători, cea mai bună apărare, cel mai bun atac şi iei patru la Rapid, ai o problemă gravă.

A lipsit doar Ngezana. Nu cred că au intrat pe vârfuri. Nu există. Îşi doreau să îi elimine. Dacă ar fi câştigat, asta s-ar fi întâmplat. I-ar fi ţinut la respect pe toţi: şi pe Rapid, pe CFR sau Craiova.

“Mamă, ce mi-au făcut rapidiştii”

Nu am ai fi vorbit acum de prime de 1 milion de euro la alte echipe. Le-a dat şansa tuturor. Primele 35-40 de minute s-a jucat de la egal la egal. Nu puteai să crezi că FCSB ia 4-0 niciodată.

Dar când au primit gol, atunci s-a văzut că nu mai este echipă. N-au mai fost uniţi, n-au mai alergat. A fost o problemă. Nici Coman, nici Olaru, nici Băluţă. Nu poţi să iei niciun jucător care ţi-a plăcut de la FCSB.

Eu am suferit cel mai mult. Am dat de rapidişti peste tot: «V-am dat, v-am făcut, v-am dres». Nu am fost la meci, ce să caut? A fost Rapidul gazdă. Mamă, ce mi-au făcut rapidiştii.

“Aş fi jucat cu Vlad Chiricheş. Are experienţă, a jucat la Euro, la echipe puternice”

Ei ţin minte şi când i-am eliminat cu golul meu. Mi-au spus că doar de la trei în sus ne dau. Sper că a fost un accident. Am arătat foarte rău. Tactic şi fizic. Să pierzi cu 0-4 este prea mult.

. Are experienţă, a jucat la Euro, la echipe puternice. Nu este un jucător care să spui că are nevoie de acomodare. L-aş fi băgat pe Chiricheş titular, cu tot respectul pentru Popescu”, a spus Nicoliţă la FANATIK SUPERLIGA.

