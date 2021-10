Bănel Nicoliță, reacție pentru Fanatik după ce a fugit din țară! „Asta vreau să știe toată lumea!” Exclusiv

FANATIK a dezvăluit în ediția glossy din luna octombrie problemele pe care le traversează Bănel Nicoliță în ultimele luni. Din informațiile noastre, fostul mijlocaș al celor de la FCSB a plecat din România pe continentul american.

În realitate, a fugit din țară din cauza unor probleme financiare apărute în ultima vreme. Ar fi vorba despre datorii de peste 100.000 de euro la cămătari, bani pe care nu avea cum să-i returneze și încearcă acum să strângă sumele respective în America.

Înainte de apariția materialului în ediția print, dar și înainte de publicarea pe site, FANATIK a încercat să ia legătura cu Bănel Nicoliță, dar contactele telefonice pe care le aveam nu mai erau valabile.

Surpriză, însă! După toată vâlva făcută în mass-media de materialul exclusiv publicat de FANATIK, a venit un apel „necunoscut” la capătul căruia se afla… Bănel Nicoliță.

„Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație!

Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni.

Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”, a declarat Bănel Nicoliță în exclusivitate pentru FANATIK.

Nu doar Bănel Nicoliță a apărut cu declarații după dezvăluirile site-ului nostru. Și fratele acestuia, Stelian Nicoliță, cel care se ocupă acum de CS Făurei, a vorbit despre plecarea din țară a lui Bănel.

„Bănel nu are datorii la nimeni. El este bine sănătos, este plecat din țară iar acolo joacă fotbal și antrenează o grupă de copii. Familia este bine! Bănel este obișnuit să facă lucruri foarte bune și așa face în acest moment. Nu pot să spun unde este plecat, dar vă asigur că este bine”, a spus Stelian Nicoliță pentru .

Bănel Nicoliță, la fel ca și fratele său Stelian, nu doresc să spună unde anume ar fi fostul internațional în acest moment. Este foarte probabil ca acesta să se adle acum în Mexic.

FANATIK a dezvăluit la începutul acestui an alte probleme care au existat în familia lui Bănel Nicoliță. A fost vorba despre drama prin care a trecut soția sa, Cristina Nicoliță a traversat momente dificile după divorț, a ajuns pe medicamente, a intrat în depresie, a apelat la psiholog, a început să-i cadă părul! Acum apropiații povestesc că a depășit momentul.

Cei doi au ajuns la despărțire după ce Bănel s-a implicat foarte mult în proiectul de la CS Făurei, unde a pierdut bani mulți, dar și unele proprietăți.

„Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. Îmi asum greșelile, sunt vinovat!” – Bănel Nicoliță, la începutul anului 2021