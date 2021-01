Barcelona mai poate câștiga titlul în La Liga! Precendetul care le dă speranțe catalanilor

Barcelona e pe locul șase în La Liga și are doar patru victorii în acest sezon. Însă există un precendent care le dă speranțe catalanilor, chiar dacă sunt la 11 puncte de liderul Real Madrid.

Catalanii au unul dintre cele mai slabe sezoane din istorie și sunt la un pas să îl piardă pe cel mai important jucător din ultimii 15 ani, Lionel Messi.

Barca are doar 7 victorii în 15 etape, 4 egaluri și 4 înfrângeri și se află la 11 puncte de rivala Real Madrid (masdrilenii au, totuși, două partide în plus). Totuși, Atletico are 10 puncte peste catalani și un meci mai puțin disputat.

Motivul pentru care Barcelona mai poate spera la titlu în La Liga

Barcelona a pierdut primul loc în clasament în startul pandemiei și nu a reușit să își mai revină din acel moment. Apele au fost extrem de agitate la echipă, mandatul președintelui Bartomeu a fost unul dezastruos.

Echipa antrenată de Ronald Koeman a încheiat anul în nota evoluțiilor din ultimele meciuri și a reușit doar un rezultat de egalitate cu Eibar, scor 1-1, lipsită de Messi, care a privit neputincios partida din tribune.

În foarte puține situații similare cu cea a Barcelonei din acest moment s-a mai întâmplat ca o echipă să mai câștige campionatul în Spania. Însă catalanii au reușit această performanță de două ori, ultima dată acum nu mai puțin de 21 de ani. Speranțele suporterilor pot fi întărite și de performanța „liliecilor“, la care a pus umărul și românul Adrian Ilie.

Valencia e ultima echipă care a câștigat Primera după doar cinci victorii în 15 partide

Valencia a cucerit titlul în Primera Division în 2000, deși a avut un start de sezon mai slab decât cel al Barcelonei, cu doar cinci victorii în primele 15 meciuri, în timp ce Barcelona are cu două victorii mai mult.

„Liliecii“ reușeau să câștige titlul în Spania în sezonul 2000/2001 cu Rafa Benitez pe bancă și cu Adrian Ilie pe teren, deși după etapa a 15-a aveau doar 25 de puncte, adică același număr de puncte pe care îl are acum Barcelona.

