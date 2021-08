Barcelona, obligată să găsească un nou număr 10 după despărțirea de Messi. Ce prevede regulamentul spaniol

Concret, potrivit regulamentului ligii spaniole de fotbal, toate cluburile trebuie să acorde jucătorilor tricouri numerotate în ordine crescătoare – de la 1 la 25 – sau să-și reducă lotul, în cazul retragerii unui număr.

Cum un astfel de scenariu iese din discuție, Barcelonei nu-i rămâne decât să găsească un nou decar după , purtătorul acestui tricou încă din 2018, când Ronaldinho a ajuns în Italia, la Ac Milan.

Între timp, chiar dacă nu avem încă un anunț oficial, tot mai multe voci din peisajul mediatic o indică pe vicecampioana Franței, PSG, drept viitoarea destinație a starului argentinian. Asta nu doar pentru că vorbim despre una dintre puținele echipe capabile să-i satisfacă pretențiile, ci și datorită posibilității de a evolua din nou alături de Neymar.

Lionel Messi lasă Barcelona fără număr 10. Catalanii trebuie să-i găsească rapid un înlocuitor

În condițiile în care micșorarea lotului pentru simplul fapt de a nu acorda numărul lui Lionel Messi altui jucător, devine tot mai limpede că Barcelona va aborda sezonul 2021-2022 cu un nou decar.

Pentru moment, asupra identității sale planează misterul, dar presa spaniolă avansează primele variante. Este vorba despre Sergio Aguero şi Memphis Depay, ambii transferați chiar în această vară, din postura de jucători liberi de contract.

Juan Laporta: „Dacă am fi încheiat contractul cu Messi, clubul ar fi fost în pericol”

La câteva ore după anunțul oficial, președintele Juan Laporta . Potrivit spuselor sale, deși între cele două părți exista un acord, problemele financiare și plafonul salarial impus cluburilor din La Liga au făcut ca prelungirea contractului scadent în iunie 2021 să devină o misiune imposibilă.

„Dacă am fi încheiat contractul cu Messi, clubul ar fi fost în pericol. Am spus că nu putem face asta. Leo Messi a vrut să rămână, noi am vrut ca el să continue. Faptul că el a vrut să rămână a fost primul pas, a fost un factor cheie.

Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost la negocieri, lui Leo Messi. Au fost multe aspecte care au fost negociate, să fie compatibile cu fair play. Evident, e cel mai bun jucător din lume, are oferte.

Ș ca în orice negociere, vine un moment în care să spui: destul. Să o analizezi la rece şi să te uiţi la cifre. În La Liga trebuie să jucăm după reguli. Nu este o scuză, ştiam regulile, dar nu puteam riscăm pentru că avem o istorie în spate.

Leo Messi merită orice. Iubeşte Barcelona, rădăcinile lui sunt la Barca. Sunt foarte supărat, dar sunt sigur că am făcut totul pentru interesul clubului Barcelona. A făcut istorie la Barcelona.

Este cel mai de succes jucător din istoria clubului. A fost cea mai bună eră din istoria clubului. Acum începe o nouă eră. Va fi înainte şi după Leo. Motivul pentru care Messi nu rămâne este unul salarial.

Încercăm să reducem plafonul salarial. Negociem cu jucătorii, unii dintre ei au acceptat micşorarea contractelor, alţii mai puţin. Nu este simplu să negociem cu fiecare în parte. Sunt contracte semnate. Poate trebuie să luăm şi alte decizii, dar nu garantează nimic.

Este o situaţie dificilă, riscantă şi avem nevoie de timp. Dacă ar fi semnat Leo contractul, salariile ar fi reprezentat 110% din veniturile clubului și aşa ceva este inacceptabil. Au fost contracte semnate în trecut şi este foarte dificil.

Oamenii ne întreabă cum de au putut semna Kun Aguero sau Memphis Depay. Dar ei au acceptat nişte condiţii ca să vină aici. Şi le mulţumesc. Insist, nu vreau să creez speranţe deşarte. Negocierile cu Messi s-au sistat din cauza limitării salariale.

Sunt foarte multe aspecte ale acestei operaţiuni. Motivaţia noastră este maximă. Cu bordul director a fost un proces foarte complicat. Sunt multe aspecte de luat în calcul. Şi suntem mai motivaţi ca niciodată ca Barcelona fără Messi să aibă succes. Este foarte trist că situaţia se prezintă aşa, fără Messi, în pandemie de COVID.

Negocierile mergeau bine pentru că speram ca La Liga să fie mai flexibilă. Leo Messi s-a comportat ireproşabil şi de asta am zis că lucrurile mergeau bine. Dar a trebuit să punem capăt negocierilor pentru că clubul era în risc.

Şi am spus că nu putem continua aşa. A trebuit să luăm o decizie. Sunt multe contracte pe care noi nu le putem rupe unilateral. Avem o imagine completă asupra situaţiei de la club. Cu mare tristeţe a trebuit să luăm decizia de a nu continua negocierile cu Messi.

Imediat începe campionatul şi a trebuit să impunem o dată limită. Speram să rezolvăm totul până în iulie. Aşa că, este mai bine să luăm această decizie acum”, a declarat Juan Laporta în cadrul unei conferințe de presă.