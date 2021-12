Primul șoc pe piața transferurilor! Barcelona, acord total pentru un star de la Manchester City

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, cel care oferă toate informațiile despre transferuri înainte să se întâmple, anunță că Ferran Torres va ajunge la Barcelona.

Ferran a fost o prioritate pentru Xavi încă de când a preluat echipa și vrea să pună amprenta asupra echipei din perioada de iarnă și să încerce să contureze o echipă performantă.

Piața transferurilor de iarnă a fost zguduită de , și anume să îl aducă pe Ferran Torres, atacantul lui Manchester City.

Catalanii ar urma să plătească nu mai puțin de 55.000.000 de euro, iar dacă Torres va confirma, Barcelona le va mai plăti „cetățenilor” încă 10.000.000 de euro.

Ferran Torres ajungea la Manchester City în vara anului 2020, în schimbul sumei de 28.000.000 de euro, fiind un transfer pentru care Pep Guardiola a insistat în mod expres.

Ferrán Torres to Barcelona, done deal confirmed and here we go! The agreement has been completed for €55m plus €10m add ons to Manchester City. 🤝🇪🇸

Ferrán will sign a five year deal as new Barcelona players in the coming hours. He’s always been the priority for Xavi.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)