Basarab Panduru, atac dur la doi dintre jucătorii FCSB: “Nu ai cum să tragi șutul ăla. Faci ce zice Gigi!”

Doi dintre jucătorii de la FCSB, mijlocașul Baba Alhassan și atacantul David Miculescu, au fost luați în colimator de fostul internațional și jucător al Stelei, Basarab Panduru.

Panduru îi critică pe Baba și Miculescu

Acesta i-a criticat pe cei doi pentru pentru evoluția din

FCSB a reușit o victorie la limită duminică seară, în partida cu Petrolul (1-0) după ce la pauză a fost 0-0. Antrenorul Elias Charalambous a fost nevoit să facă trei schimbări încă de la pauză pentru a schimba jocul FCSB.

Baba Alhassan, care ratase o ocazie uriașă, și David Miculescu, au fost doi dintre jucătorii înlocuiți după primele 45 de minute. Aceștia au fost criticați de fostul internațional Basarab Panduru.

„Baba trebuia schimbat la pauză. Nu ai cum să tragi şutul ăla. Trage la un moment dat un şut de la 16 metri şi probabil a făcut entorsă. Trebuia schimbat. Miculescu trebuia schimbat şi el. Aici nu e ca la alte echipe. Aici te pui cum te vede Gigi.

Tavi nu ştiu dacă da, mai degrabă nu trebuia schimbat la pauză. Nu a făcut mare lucru, dar nici să fie schimbat. La Miculescu, zi-mi ceva făcut de Miculescu. A făcut ceva? Noi când analizăm trebuie să ne punem şi unde suntem”, a declarat Panduru, la

FCSB, mai aproape ca oricând de titlul de campioană!

FCSB a câștigat cu 1-0 în fața Petrolului și și-a mărit diferența față de rivale în clasamentul din SuperLiga. FCSB are acum 13 puncte avans față de Rapid și 14 față de CFR Cluj, principalele contracandidate și ocupantele locurilor 2 și 3 în primul eșalon fotbalistic.

Petrolul este aproape de ratarea calificării în play-off. Ploieștenii vor trebui să se lupte în play-out pentru a nu intra în zona retrogradării. „Găzarii” au 35 de puncte în acest moment.

“Îi felicit pe jucători pentru efortul pe care l-au făcut. A fost al treilea meci jucat într-o săptămână, a fost greu. Am spus că trebuie să știm să suferim în acest meci. La 0-0 am suferit, dar am început repriza a doua bine.

Am avut ocazii mari și în prima repriză, dar n-am reușit să le fructificăm. Jucătorii au revenit de la vestiare foarte motivați, s-au făcut câteva schimbări. Sunt fericit că Luis Phelipe a marcat azi.

Pandele a arătat destul de bine azi după ce a intrat în locul lui Radaslavescu. Vom vedea mâine ce spune doctorul despre situația lui Radaslavescu. Este un tânăr jucător care vrea să demonstreze că poate mai mult, că poate fi titular”, a declarat Charalambous.