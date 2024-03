FCSB – Petrolul Ploiești, live video în SuperLiga de la 20:30. Derby pe Arena Națională. Echipele de start

Meciul FCSB – Petrolul Ploiești se va disputa duminică, 3 martie 2024, de la ora 20:30. Duelul se desfășoară pe Arena Națională, din București, și se anunță a fi la fel de încins ca toate confruntările dintre cele două formații. Echipe cu o bogată istorie în fotbalul românesc, FCSB și Petrolul au oferit spectacol în ultimele întâlniri, iar meciul din etapa 29 se anunță a fi și el foarte interesant.

Pentru roș-albaștrii, partida FCSB – Petrolul Ploiești este o nouă oportunitate de a-și continua seria de invincibilitate din 2024. Echipa lui Elias Charalambous are cinci victorii și două remize în SuperLiga, în acest an calendaristic. În plus, un succes contra ploieștenilor ar fi cea de-a treia victorie consecutivă pentru bucureșteni.

De cealaltă parte, Petrolul traversează o formă foarte slabă, cu două înfrângeri consecutive. Aceste insuccese au scos ploieștenii aproape compet din calculele pentru calificarea în play-off. Astfel, pentru Gicu Grozav și colegii săi, partida are o miză mai degrabă de orgoliu.

Cine transmite la TV partida FCSB – Petrolul Ploiești

Derby de tradiție pentru fotbalul românesc, meciul FCSB – Petrolul Ploiești va fi transmis de toate canalele principale de sport din țară. Întâlnirea de duminică, 3 martie, de la ora 20:30, poate fi vizionată pe posturile Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Puteți urmări meciul în format LIVE VIDEO și pe FANATIK.ro.

Se anunță vreme înnorată în București, iar la ora meciului vor fi 10 grade. Nu există premise de ploaie, așa că meciul se va disputa în cele mai bune condiții. Cu siguranță, oaspeții vor veni însoțiți de o galerie numeroasă, iar fanii roș-albaștrilor nu își vor neglija nici ei favoriții. Atmosfera va fi, deci, cât se poate de frumoasă!

Program și clasament SuperLiga, etapa 29

Pe lângă FCSB – Petrolul Ploiești, etapa a 29-a din SuperLiga rezervă fanilor fotbalului autohton un alte meciuri extrem de important:

Luni, 4 martie

ora 17:00 Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari ( ) ora 20:00 Universitatea Craiova – Rapid (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

, meciul disputat joi, 29 februarie, contra celor de la Universitatea Craiova. A fost o nouă înfrângere pentru Florin Pârvu, antrenor care își vede echipa aproape complet ieșită din calculele pentru un loc în play-off. Petrolul are la dispoziție doar două meciuri, pentru a recupera cele trei puncte care o despart de locul 6. Ambele sunt infernale, cu FCSB și Sepsi, acasă. Iată cum arăta clasamentul din SuperLiga, în zona superioară, după etapa 28:

FCSB – 61 puncte Rapid – 51 puncte CFR Cluj – 49 puncte Universitatea Craiova – 45 puncte Farul Constanța – 41 puncte Universitatea Cluj – 38 puncte Sepsi Sf. Gheorghe – 37 puncte FC Hermannstadt – 37 puncte UTA Arad – 37 puncte Petrolul Ploiești – 35 puncte

Cote pariuri la meciul FCSB – Petrolul Ploiești

FCSB – Petrolul Ploiești este un meci cu o favorită certă. Este vorba despre formația gazdă, a cărei victorie este cotată de către bookmakeri cu 1,55. Remiza are cota 4,10, în vreme ce un succes al oaspeților este cotat cu 6,20.

Ultimele două partide au fost spectaculoase. FCSB a câștigat în 2 martie 2023 cu 4-1, pe teren propriu, iar în turul acestui campionat, scorul a fost 2-2, la Ploiești. Cota pentru peste 2,5 goluri la partida de duminică este 2,02.

FCSB – Petrolul Ploiești, live stream, 20:30, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

FCSB vine după , ca urmare a dublei lui Florinel Coman. Condusă la pauză, echipa de pe primul loc din SuperLiga a revenit și și-a trecut încă trei puncte în cont.

Meciul cu Petrolul reprezintă o nouă oportunitate excelentă pentru elevii lui Charalambous să adauge la zestrea din clasament, mai ales că în etapa viitoare urmează marele derby cu Rapid.