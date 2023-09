Basarab Panduru, laude pentru un jucător după Sepsi – FCSB 2-5: ”E omul meciului”

Vicecampioana României a făcut , reușind o victorie extrem de clară care o distanțează pentru moment în fruntea clasamentului la 6 puncte de CFR Cluj.

Jucătorul care l-a fermecat pe Basarab Panduru în Sepsi – FCSB 2-5

Deși mulți jucători ai ”roș-albaștrilor” au evoluat foarte bine în partida Sepsi – FCSB 2-5, din etapa a 10-a din SuperLiga, fostul internațional Basarab Panduru a fost încântat de prestația căpitanului Darius Olaru, pe care l-a desemnat jucătorul întâlnirii.

”Mi se pare că Olaru joacă pentru echipă. Îmi place Coman, mi-a plăcut mereu, dar nu stilul de acum. OK, pe faza de atac ești periculos în multe momente. Ai pierdut mingea, nu prea faci nimic…. a făcut la un moment dat un sprint, apoi s-a oprit.

Mi se pare că Olaru joacă pentru echipă, asta trebuie să facă în poziția de inter. Are deja 6 goluri, un început de sezon incredibil. Și ce pase dă, ce bine joacă! Eu zic că Olaru e omul meciului”, a declarat Panduru, la .

Olaru, tandem perfect cu Coman

Darius Olaru a marcat un în prima repriză a meciului de la Sfântu Gheorghe. Căpitanul FCSB a preluat cu dreptul și a șutat din prima cu stângul de la marginea careului, fără nicio speranță pentru Niczuly. În partea secundă a pasat decisiv la reușita lui Florinel Coman.

La finalul partidei, Olaru a explicat execuția de la gol, dar și ce i-a spus Coman după ce i-a pasat la golul 3 al ”roș-albaștrilor”. ”Am primit o pasă de la Ovidiu. Nu am reușit cea mai bună preluare, dar mă bucur că mi-a ieșit șutul. A fost un pic sărită preluarea, nu am vrut chiar așa, dar mă bucur că a intrat. Sper să continui la fel, să-mi ajut echipa.

Știam că venim după un meci în care am depus destul de mult efort. Am jucat în 10 vreo 30 de minute și știam că vor fi mai proaspeți. În același timp, cred eu că am fost mai relaxați, am fost montați și am reușit să ne impunem.

(n.r. ce ți-a spus Coman după ce a dat gol?) Era cântecul pe care îl cânta galeria chiar în acel moment. Ne simțim foarte bine împreună. Mă bucur că am reușit să-i dau acea pasă de gol și că a reușit să marcheze.

Este un jucător foarte bun și ne-a ajutat foarte mult și ne va mai ajuta foarte mult. Ca de obicei. Ei (n.r. – suporterii) vin lângă noi la fiecare meci îi simțim aproape. Sperăm să continuăm la fel și să le facem pe plac”, a spus Olaru.

