Basilio Ndong are planuri mari cu Universitatea Craiova: „Vreau să joc în Champions League”. Video

Universitatea Craiova și-a adus întăriri în defensivă, iar oltenii speră că au dat lovitura cu Basilio Ndong. Fundașul stânga din Guineea Ecuatorială a declarat că istoria „alb-albaștrilor” l-a determinat să accepte propunerea oficialilor din Bănie și speră să obțină performanțe notabile în tricoul juveților.

Mihai Rotaru a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că . Basilio Ndong se află de câteva zile în Bănie, iar africanul transferat de la IK Start a mărturisit că performanțele obținute în trecut de juveți l-au îndemnat să semneze cu Universitatea Craiova.

Acesta a mărturisit că principalele sale atuuri sunt viteza și rezistența fizică, dar recunoaște că este un jucător destul de puternic. Astfel, Basilio Ndong se anunță a fi un fundaș stânga pe placul oltenilor, care îndrăgesc jucătorii ofensivi care pot fi decisivi în fazele de atac.

„Eu am citit despre istoria acestui club și aceasta a fost cauza principală pentru care am vrut să vin să joc aici și să dau tot ce am mai bun pentru echipă. Consider că acest club este cel mai bun din România. Mie nu îmi place să vorbesc despre mine, dar toți colegii și antrenorii pe care i-am avut alături la celelalte echipe au spus că sunt puternic din punct de vedere fizic și extrem de iute, să pot ajuta echipa”, a declarat Basilio Ndong.

Oltenii l-au primit cu brațele deschise pe Basilio Ndong la Universitatea Craiova, după spusele fundașului stânga. Acesta a declarat că are planuri mari la formație din Bănie și își dorește să ajungă cât mai sus în clasament cu trupa antrenată de Eugen Neagoe.

„Am fost primit foarte bine la echipă de către noii colegi. Am fost surprins de acest lucru în mod pozitiv. Sunt foarte fericit pentru că toți m-au primit bine, de la colegii mei și până staff-ul tehnic. Cred că orice jucător vrea să ajungă cât mai sus cu echipa la care activează”, a mărturisit ultimul transfer al oltenilor.

„Îmi doresc să evoluez în UEFA Champions League. Doamne ajută ca în anul acesta sau în următorul să jucăm în grupele competiției europene”

Basilio Ndong a venit cu gânduri mari la Universitatea Craiova, formație cu care speră să ajungă în grupele Champions Leagoe. Acesta a rămas impresionat de condițiile de antrenament de la baza de pregătire Ilie Balaci.

„Personal, îmi doresc să evoluez în UEFA Champions League. Doamne ajută ca în anul acesta sau în următorul să jucăm în grupele competiției europene și să câștigăm trofee cu Craiova. Condițiile de antrenament pe care le avem aici sunt foarte bune.

La echipa pentru care am evoluat înainte să vin aici ne-am pregătit pe teren cu gazon sintetic. Toate terenurile din Norvegia sunt de acest tip, artificiale. Când am ajuns aici am observat din prima că avem condiții superbe, mult mai bune decât în Norvegia”, a declarat jucătorul din Guineea Ecuatorială.

Fotbalistul venit din eșalonul secund din Norvegia a făcut o analiză a campionatului românesc, despre care spune că este echilibrat. Acesta le-a transmis și un mesaj suporterilor .

„Campionatul de fotbal din România mi se pare bun și extrem de echilibrat. De la an la an, fotbalul a progresat și asta este un lucru foarte bun pentru țară și campionat. Sunt aici să ajut echipa și să dau tot ce am eu mai bun. Vă mulțumesc tuturor pentru modul în care am fost primit și hai Craiova”, a încheiat Basilio Ndong.

24 de ani are Basilo Ndong

450.000 de euro este cota de piață a jucătorului, conform transfermarkt