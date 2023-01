Bătăuși cu insignă de parlamentar. Lista deputaților și senatorilor care au trecut de la lupta de idei la violență fizică

Deși teoretic funcția de parlamentar ar trebui să se rezume la dispute verbale și dezbateri pe idei, în practică și pe aleși îi lasă din când în când nervii, cu sau fără justificare. Până acum deputații și senatorii români nu au ajuns să se bată chiar în sala de plen, dar în alte locuri nu au ezitat să sară la bătaie din diverse motive, iar uneori au fost chiar ei agresați.

Pliciul lui Prigoană, simbol de campanie electorală

În noaptea de miercuri spre joi, polițiștii au trebuit să meargă acasă la , în urma reclamației soției sale care a afirmat că a fost bătută. Conducerea AUR a anunțat că deputatul este pasibil de sancțiuni, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru violență domestică.

Deocamdată, în România violența domestică nu este neapărat un impediment pentru o carieră politică. Silviu Prigoană a ajuns deputat PDL în 2008 după ce tabloidele au scris luni în șir despre corecțiile fizice pe care i le aplica soției sale de atunci, Adriana Bahmuțeanu, cu pliciul de muște. Ba chiar a fost motiv de mândrie întrucât Prigoană a candidat la Primăria Capitalei în 2012, iar unul dintre sloganurile de campanie folosite a fost „plici de-aici!”, ca semn al hotărârii politicianul de a face ordine în municipalitate.

Un alt caz de violență domestică în care a fost implicat un deputat, ce-i drept, după ieșirea din Parlament, a fost cel al lui Cristian Boureanu care, în 2016, a păruit-o pe fiica sa, Ioana, în plină stradă. între timp, însă la vremea respectivă și Boureanu s-a ales cu dosar penal.

„A fost incidentul ăla când am luat-o de păr pe stradă, nici măcar n-am lovit-o. Dar eu întreb așa, dacă o fată fugea de acasă fără bani și pleca cu prietenii… Nu vreau să spun mai mult, a avut și Ioana episoadele ei. Tu știi ce mi-au spus atunci toți, și jandarmii și polițiștii, ‘Domne’, dacă era fii-mea pe stradă și urla la mine că vreau s-o răpesc, o snopeam din bătaie’. Eu nici n-am atins-o pe Ioana atunci, doar am luat-o de păr”, relata Boureanu în vara anului trecut.

Boureanu, liniștit cu un croșeu de dreapta

Însă există și alte incidente cu violență fizică în care a fost implicat fostul deputat PNL și apoi PDL. Fostul său coleg din PNL Emilian Frâncu l-a acuzat că i-ar fi aruncat în cap o broșură cu Constituția, incidentul având loc în urmă cu aproximativ 15 ani. Nu au existat alți martori la incident astfel că la vremea respectivă a fost ușor trecut cu vederea. Cert este însă incidentul lui Boureanu cu poliția din iunie 2017, când a fost oprit în trafic. Fostul deputat a refuzat să prezint documentele polițiștilor rutieri, iar la un moment dat l-a lovit pe unul dintre ei între picioare. După icnetul inițial, polițistul și-a revenit repede și l-a pocnit pe Boureanu cu pumnul în față, acesta rămânând lat la pământ. Pentru acest lucru, Boureanu a primit 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. Și bătut și cu cazier…

Bătaie între pesediștii din Vrancea

Există însă un incident mult mai recent, din noiembrie 2022, în care a fost implicat un fost deputat PSD de Vrancea, însă rămâne neclar dacă a fost victimă sau agresor. Este vorba de Dragoș Bîrlădeanu care a afirmat că a fost bătut de șeful cancelariei prefectului din județ. „Într-un conflict la care a luat parte și Roșu Bogdan (n.r. – președintele TSD Vrancea), încercând să-l aplanez, Răducanu Cătălin (cunoștință de-a mea de 43 de ani) a sărit pe mine cu pumnii, dându-mă jos din picioare. Nu m-aș fi așteptat niciodată! Urât de tot!”, a scris Bîrlădeanu pe Facebook.

Într-o declarație pentru , Răducanu a prezentat altă variantă susținând că el a ripostat unei agresiuni inițiate de fostul deputat. „Altercația a avut loc după ce Dragoș Bârlădeanu mi-a dat o palmă și s-a întâmplat astă-noapte în parcarea restaurantului Grand`Or din Focșani”, a spus Cătălin Răducanu.

Însă un bătăuș dovedit este actualul deputat Mihai Lasca, ales pe listele AUR. Partidul l-a exclus din rândurile sale după ce a aflat din presă că acesta a fost condamnat penal la doi ani de închisoare pentru că l-a bătut pe șoferul unei mașini. După un incident în trafic – se pare că respectivul șofer i-ar fi arătat lui Lasca degetul mijlociu, actualul deputat de Bihor a blocat mașina acestuia și a năvălit peste el în interior, unde l-a lovit în mod repetat. Sentința de condamnare a fost luată în 2020 pe baza unei filmări realizate de alt șofer cadre a asistat la incident. Chiar dacă a fost exclus din AUR, Lasca este în continuare deputat.

Senatorii pumnilor

Tot relativ recent, în luna octombrie a anului trecut, senatorul Virgil Bob a evitat la mustață excluderea din USR pentru că, la un eveniment privat, în urma unei conversații mai aprinse cu unul dintre comeseni, . „Acest bărbat m-a provocat și am avut o reacție nervoasă necontrolată pe care o regret. Îmi pare rău pentru această altercație și voi colabora cu poliția pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. Există mai mulți martori care pot atesta ca omul m-a provocat, dar asta nu este o justificare”, afirma Bob. Faptul că și-a pus cenușă în cap și că plângerea penală împotriva sa a fost retrasă a făcut ca Bob să nu fie sancționat de partid.

În aceeași lună a mai avut loc un incident, implicat fiind senatorul PNL Cristian Niculescu-Țăgârlaș, însă circumstanțele rămân neclare. Presa locală din Maramureș a scris că senatorul ar fi fost lovit de două ori cu pumnul de către un bărbat la un botez, întrucât liberalul ar fi avut un comportament neadecvat față de soția lui. Ulterior, mai multe persoane s-au implicat în încăierare. Din imaginile publicate nu reiese clar care au fost protagoniștii schimbului de pumni, iar senatorul a negat că ar fi fost implicat într-un conflict fizic, ci doar într-o dispută verbală cu unul dintre invitații la botez.