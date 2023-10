Bate vântul în Ghencea! Câteva sute de fani la meciul Steaua – Ceahlăul, primul după decizia instanţei în cazul palmaresului

. “Militarii” au avut parte de un verdict favorabil la Curtea de Apel, deşi din decizia instanţei nu se poate preciza clar dacă palmaresul din intervalul respectiv poate reveni actualei echipe din liga secundă.

Bate vântul în Ghencea! Câteva sute de fani la meciul Steaua – Ceahlăul,

La câteva zile de la decizia instanţei, sărbătorită atât de Clubul Sportiv al Armatei cât şi de suporterii “militarilor”, Steaua a întâlnit Ceahlăul, în etapa a 11-a din liga secundă. Doar că stadionul Ghencea a rămas gol.

Fostele glorii ale roş-albaştrilor sperau ca decizia instanţei să aducă la stadion mai multă lume. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat, iar la confruntarea cu Ceahlăul au fost în tribune câteva sute de fani.

Panduru: “CSA ajunge în prima ligă și e Steaua, cred că se «rupe» stadionul”

Basarab Panduru a jucat la Steaua între 1991 şi 1995. Fostul internaţional român consideră că fanii vor reveni în Ghencea atunci când echipa va avea drept de promovare în prima ligă:

„Dacă CSA ajunge în prima ligă și e Steaua, cred că se «rupe» stadionul. Că nu promovează nu-mi place nici mie. Am stat un an și nu am zis nimic, am stat doi… bă, dar întruna?

Mai ales că la începutul sezonului, în perioada de pregătire, aveau soluții. Și apoi te trezești că iar nu obțin dreptul de promovare”, a spus Basarab Panduru la Orange Sport.

Steaua nu are drept de promovare

Steaua are un sezon complicat în liga secundă. În stagiunea precedentă, echipa lui Opriţa a încheiat pe loc direct promovabil, dar nu poate juca pe prima scenă din cauza faptului că nu a existat o schimbare a formei de organizare.

Înaintea meciului cu Ceahlăul, “militarii” aveau doar 13 puncte, fiind în afara play-off-ului. Steaua a câştigat doar două meciuri din primele 10 etape, cu Unirea Dej şi FC Argeş.

Nici în acest sezon Steaua nu are şanse de promovare. FANATIK pe această temă, susţinând că CSA nu a depus documentele necesare pentru ca echipa să fie eligibilă pentru SuperLiga.