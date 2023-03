Bătrânul de 87 de ani de la Românii au talent cu un trecut nebănuit. Radu Iordache: „Am avut aproape 900 de femei”

Radu Iordache este concurentul de la Românii au talent care se mândrește cu un trecut amoros…bogat. Bărbatul în vârstă de 87 de ani a mers la concursul de la Pro TV pentru a-i face pe jurați să râdă, dar a ieșit la iveală și povestea sa de viață.

Radu Iordache, concurentul de la Românii au talent cu cea mai plină viață sentimentală. A avut aproape 900 de iubite

În la Românii au talent a venit Radu Iordache. Bărbatul are 87 de ani, iar meseria sa a fost de inginer mecanic. A subordonat 1500 de oameni, dar soția s-a simțit neglijată și l-a părăsit.

„Mă numesc Radu Iordache. Am 87 de ani. Sunt absolvent al Facultății de mecanică, promoția 1958. Am avut funcția de inginer șef de secție. Aveam în subordine circa 1500 de oameni. Se lucra în trei schimburi, din care cauză am avut și probleme cu soția. A zis că eu m-am căsătorit cu întreprinderea. În concluzie, divorțează.

După ce am divorțat, viața a ajuns un păcat, de la un capăt la altul. Destule femei și fete, scrie aici”, a spus bătrânul, referindu-se la cartea sa, unde și-a povestit, cu patimă, toate aventurile. Astfel, după despărțire, prin viața sa au trecut aproape 900 de femei.

„Dați-mi voie să nu fiu modest și să mă consider un cunoscător în ceea ce privește relațiile sexuale dintre femei și bărbați, ținând seama că am avut aproape 900 de femei. 900 de femei, spre rușinea mea. Și am ajuns să le cunosc foarte bine pe tovarășele noastre de viață”, scria Radu Iordache de la Românii au talent în cartea sa.

Pavel Bartoș, la Românii au talent: „Ilie Năstase ar fi invidios”

„Până și Ilie Năstase ar fi invidios”, a remarcat Pavel Bartoș. „Te uiți altfel la el”, a afirmat și Dragoș Bucur după ce a auzit adevărata poveste de viață a lui Radu Iordache. „Să dea Dumnezeu să ajungem și noi la vârsta lui. Sunt atât de mulți oameni la vârsta asta care sunt apăsați de gânduri”, a fost părerea lui Andi Moisescu.

De altfel, citind câteva pasaje din cartea sa, în care Radu Iordache vorbea despre relații intime, Andra a susținut, spre amuzamentul colegilor săi: „Abia aștept să citesc cu Cătălin Măruță această carte”.

Radu Iordache a spus „poezii de dragoste pe meserii” la Românii au talent

Pe scena de la Românii au talent, Radu Iordache a recitat „scrisori de dragoste pe meserii”, toate din memorie. „Am venit la dumneavoastră numai ca să încerc să vă înveselesc un pic cu foarte multe glume, bancuri, pe care nu le-ați auzit niciodată.

Și cu câteva scrisori de dragoste pe meserii. Pentru că atunci când cineva scrie o scrisoare, fără să vrea, întrebuințează în scris cuvinte din meseria respectivă. Șoferul de la șoferie, zidarul de la zidărie, matematicianul de la matematică”, a spus

De pildă, scrisoarea unui matematician ar conține mesaje de genul: „Logaritmul inimii mele, făptura ta paralelipipedică mi-a căzut secantă la inimă chiar de la prima întâlnire. Dreapta mea a atins tangent stânga ta” sau „Făcând pe supărata, mi-ai tras o perpendiculară”.

Remarca lui Dragoș Bucur, care i-a dat de gândit lui Mihai Bobonete

Iar un zidar ar spune, conform concurentului de la : „Mistria vieții mele, mă sting ca varul după fațada ta. Balcoanele tale m-au băgat în boală. Eu am intenții bune, așa că mâine o să vin la ai tăi să-ți cer mistria, să ne cimentăm pe viață”.

Deși scrisoarea de dragoste a șoferului a uitat-o cât era pe scenă, Radu Iordache și-a amintit ulterior. Totuși, în momentului numărului, Dragoș Bucur a încercat să-l ajute cu titluri: „Vreau să-ți deschid capota? Cred că trebuie să-ți curăț jigloarele”. Asta l-a făcut pe Mihai Bobonete să remarce: „Tu nu ești pe poezie. Tu ești pe titluri de filme porno aici”.