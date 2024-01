Băut și fără permis, un tânăr de 18 ani a intrat în plin într-un tramvai. Ar fi consumat și substanțe psihoactive

Un tânăr de numai 18 ani a fost transportat la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un tramvai, circulând neregulamentar. Mai grav, tânărul nu avea permis de conducere și consumase substanțe psihoactive și alcool.

A scăpat cu viață ca prin minune

Un tânăr în vârstă de 18 ani și-a riscat viața după ce s-a urcat la volan fără permis de conducere, băut și după ce consumase substanțe psihoactive. Mașina în care se afla a intrat într-un tramvai, în Timișoara. Rănit, el a fost transportat la spital.

„Un tânăr, în vârstă de 18 de ani, a condus un autoturism pe Bulevardul Iuliu Maniu dinspre Bulevardul 16 Decembrie 1989 spre strada Gheorghe Pop de Băseşti, iar la intersecţia cu Bulevardul Regele Carol I, ar fi intrat în coliziune cu un tramvai, condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, care circula dinspre strada Johann Nepomuk Preyer către Bulevardul Regele Carol I”, potrivit unui comunicat al IPJ Timiș.

În urma coliziunii, tânărul a fost rănit și transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. „În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv conducătorul autoturismului, tânărul fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, informează poliția.

În urma testelor, s-a dovedit că tânărul avea o de 1,39mg/l în aerul expirat. Pe de altă parte, „au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive”, arată în continuare polițiștii.

Alcool și droguri, riscuri majore la volan

Alcoolul are un efect dezinhibitor și euforic. Un șofer aflat sub influența alcoolului va avea tendința de a conduce agresiv, de a-și asuma riscuri și de a încălca regulile. Este mai probabil să mărească viteza, să facă depășiri în locuri fără vizibilitate etc.

Drogurile psihoactive afectează starea psihologică generală (și, prin urmare, abilitățile cognitive și psihomotorii) a utilizatorului. Conducerea sub influența drogurilor psihoactive are, de asemenea, repercusiuni dezastruoase.

„Menţionăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanţe interzise”.

Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru conducerea fără permis pe drumurile publice, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, sub influența de și pentru vătămare corporală din culpă.