Băutura care face minuni în dietă. Are puține calorii și reduce senzația de foame

Dacă vrei să slăbești află că există o băutură care face minuni în dietă. Are la bază o singură plantă, care de altfel are puține calorii. De asemenea, este bogată în vitamine, dar și în minerale și poate reduce senzația de foame.

Ce băutură poți consuma în fiecare zi dacă ții dietă

Totuși, dacă te bazezi pe această băutură s-ar putea să ai parte de surprize plăcute în dietă. Aduce numeroase beneficii organismului și de asemenea te ajută să resimți senzația de sațietate.

Această băutură se prepară foarte repede, iar toate ingredientele le găsești în comerț. De asemenea, acestea sunt foarte ieftine și sunt șanse mari să le iei și proaspete. În realitate, băutura minune în diete are la bază un ingredient activ și anume pătrunjelul.

Poate că gustul lui nu îți place atât de mult. Totuși, dacă i-ai cunoaște beneficiile, cu siguranță vei începe să îl consumi. O singură lingură de pătrunjel are doar 36 de calorii. Acesta are capacitatea de a reduce senzația de foame și de asemenea, este bogat în proteine.

. Printre altele, pătrunjelul este bogat în vitamina C, dar și în vitamina A și vitamina K. El ajută și la o mai bună funcționare a metabolismului și a sistemului endocrin.

Iar pentru cei care suferă de anemie, pătrunjelul este și mai important. Acesta are un conținut ridicat de fier, drept urmare, contribuie intens la rezolvarea acestei afecțiuni. Și vestea bună este că poți prepara pătrunjelul și sub formă de suc și sub formă de ceai.

Cum se prepară ceaiul de pătrunjel

Oricare băutură o alegi, beneficiile sunt aceleași. Pentru a prepara ceaiul de pătrunjel pune frunze proaspete într-o cană plină cu apă fierbinte și lasă la infuzat 20 de minute. Strecoară apoi băutura și adaugă la final miere și zeamă de lămâie.

Acest ceai poate fi pus și la frigider și consumat până la 3 zile. Recomandat ar fi însă să consumi 200 de ml de ceai de pătrunjel pe zi. Jumătate din cantitate se consumă dimineața, pe stomacul gol, iar cea de a doua seara, cu trei ore înainte de culcare.

Iar dacă vrei să încerci sucul de pătrunjel, poți să îl combini cu alte fructe și legume delicioase. Amestecă într-un blender frunze de pătrunjel cu mere, kiwi, avocado, mentă, castraveți, dar și lime. Poți adăuga și frunze de spanac și de țelină după gust.

Vei obține o băutură cremoasă, bogată în vitamine și minerale. Aceasta poate fi consumată încă de la primele ore ale dimineții. Îți dă energie, elimină pofta de mâncare și te va face să te simți mult mai bine.