Bebe Cotimanis spune că nu se teme de moarte. Întâmplarea stranie de la locul de veci al mamei sale

Bebe Cotimanis a dezvăluit că nu se teme de moarte și chiar ar aștepta-o ”cu o oarecare curiozitate”. Celebrul actor a trăit o experiență stranie la locul de veci al mamei sale, care l-a determinat să gândească astfel.

Ce experiență a trăit Bebe Cotimanis la mormântul mamei sale. Actorul și-a învins frica de deces

Bebe Cotimanis și-a condus mama pe ultimul drum în urmă cu 7 ani, dar încă are în minte trăirile unice de atunci, mai ales clipa când a simțit că sufletul celei care i-a dat naștere s-a ridicat la Cer.

Îndrăgitul actor a mărturisit că a zâmbit când a simțit prezent spiritul mamei lui și chiar i-a făcut cu mâna un semn de rămas bun. Totul, după ce a plâns continuu.

”Am zis tuturor acolo. Am plâns până atunci, am plâns și la biserică. Dar când a așezat-o pe mama acolo, stiam că nu mai e mama acolo. Știam. Nu mi-am impus.

Dacă mă întorc în timp, am și simțit. Am simțit. Nu spun că am văzut-o, că nu sunt nebun. Am simțit aburul ăla, spiritul ei, care se ducea spre Cer. La un moment dat am si zâmbit.

Am făcut, așa, cu mâna discret, în semn de la revedere. Eu simt că asta se întâmplă. Este un fenomen. Mie nu mi-e frică de moarte. O aștept cu o oarecare curiozitate”, a rememorat Bebe Cotimanis .

Bebe Cotimanis, din nou pe micile ecrane ale românilor

care a fost difuzat pentru prima oară, joi seară, 12 ianuarie, pe Antena 1. Pelicula a fost lider de piață la nivelul publicului comercial feminin. Peste 1, 2 milioane de telespectatori au fost captați de poveste, transmite

În serial, Bebe Cotimanis formează un cuplu cu actrița Carmen Ionescu, ambii dând viață personajelor Maria și Marcel, unchii Liei, personajul principal.

”Mi-e foarte la îndemână acest personaj, pentru că am senzaţia că mă joc tot timpul”, a precizat Carmen Ionescu despre personajul pe care îl joacă.

Situația lui Bebe Cotimanis în plan sentimental

Dacă în film Bebe Cotimanis și Carmen Ionescu sunt soț și soție, în viața reală ei au parteneri diferiți. iar Carmen Ionescu este căsătorită de ani buni cu actorul de teatru și de film, Constantin Dinulescu.