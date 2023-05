Bella Santiago se mărită! Ce i-au cerut socrii înainte de marea zi

se căsătorește religios cu partenerul ei, Ionuț Grigore la sfârșitul acestei luni. Cântăreața și soțul ei vor face nunta catolică pe 26 mai, iar pregătirile sunt în toi. Are prietenii alături care o ajută cu toate cele, iar socrii îi sunt alături. Într-un interviu recent, artista a vorbit despre relația cu părinții viitorului soț.

Bella Santiago: “Socrul meu mi-a spus să fac asta pentru el”

Câștigătoarea X Factor România a avut o o copilărie marcată de lipsa tatălui și de răceala mamei mărturisește că i-a lipsit iubirea părinților. A ajuns să cunoască această iubire abia când a intrat în familia iubitului ei. Bella susține că familia viitorului soț a primit-o cu brațele deschise.

„Aici am simțit iubire. Eu le zic tata și mama socrilor mei, pentru că eu sunt un copil care nu a avut tată și mama nu prea a fost lângă mine, nu a fost caldă. Asta am simțit eu când am ajuns în România, că toate mamele aici sunt foarte călduroase. Asta mi-a lipsit de la mama, pentru că ea e foarte rece, aici am simțit iubire de familie, de mamă, de tată. Am simțit iubire ca într-o familie completă.” a declarat Bella, pentru .

, dar are o fetiță dintr-o fostă relație. După o lungă perioadă, artista și-a adus fiica în România. Ulterior, a venit momentul ca părinții iubitului ei să o cunoască pe Kescielle. Artista din Filipine spune cum au reacționat viitorii socrii când i-au cunoscut fetița.

“Fetița mea a crescut cu mama, nu am văzut-o doi ani când am venit în România. Am decis să o aduc aici, în România, pentru că eu nu mai puteam fără ea. Socrul meu știa că am o fetiță și mereu zicea socrul meu:’hai, mă, când aduci fetița ta aici? Hai, mă, că vvreau să o văd, să o iau în brațe’.

Când a ajuns acasă, aici, în România, a fost primită ca o parte din familie. Socrul și soțul meu au învățat-o limba română. A învățat limba română în 3 luni. Ea este foarte prietenoasă și s-a acomodat foarte repede în România”, a mai declarat Bella Santiago.

Bella Santiago, suferință cumplită în ziua nunții. Mama nu îi va fi alături

Cu toate că se înțelege de minune cu socrii, care o sprijină necondiționat, Bella suferă în continuare. a mărturisit că mama ei nu îi va fi alături în cea mai importantă zi. Femeia nu dorește să zboare cu avionul, chiar dacă fiica ei a pregătit totul. Bella i-a făcut mamei sale documentele necesare călătoriei în România, însă întâmpină probleme de sănătate și nu poate zbura.

„O să vină din Italia verișorul meu. Din Spania vor veni verișoara mea cu familia ei. Posibil să vină și unchiul meu, fratele mamei. Mama nu mai vrea să vină în România. Eu i-am făcut documentele pentru a putea veni, am rugat-o să vină. Mi-a spus că da, apoi după ce am terminat cu actele, nu a mai vrut. Mi-a spus că o doare spatele, că este bătrână. Mama are 68 de ani.”, a spus frumoasa filipineză .

Bella Santiago susține că a suferit enorm pentru că mama ei nu va fi alături de ea să o vadă mireasă. Într-un final, s-a împăcat cu ideea, dar mărturisește că îi va fi greu.

“Mama nu a călătorit niciodată în viața ei, nu a urcat niciodată în avion, călătoria durează 16 ore. Am zis, bine mamă. M-am supărat foarte mult, chiar am plâns, dar după aia am înțeles, că are o vârstă și probleme cu oasele”, a declarat Bella Santiago.

Bella Santiago: “Mă concentrez pe nuntă.Voi avea două rochii de mireasă”

„Facem nunta pe 26 mai, am fost la probe, voi avea două rochii. Facem căsătoria catolică și acolo trebuie să ne îmbrăcăm mai cuminte. Atunci am zic că vreau să am două rochițe, una pentru biserică, și alta pentru petrecere, ca să pot să dansez, să petrec, să fiu liberă.Vreau să mă distrez la nuntă pentru că se întâmplă doar o dată în viața mea.” a spus Bella Santiago.

În ceea ce privește prețul rochiilor, artista ne-a dezvăluit că a ales ținute speciale, iar prețul este piperat. „ O rochiță este 2.500 de euro. Este foarte frumoasă. Am fost la probă și tot ce am pus pe mine îmi place. Păcat că trebuie să aleg doar două”, a spus Bella Santiago pentru sursa citată.