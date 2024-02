Bernd Storck, mesaj dur pentru jucători după Sepsi – U Cluj 0-0: ”Să-și asume responsabilitatea”

Partida de la Sfântu Gheorghe , cele două echipe creându-și foarte puține ocazii de a marca. În urma acestui rezultat de egalitate, ambele formații au rămas în afara locurilor de play-off.

Mesajul lui Bernd Storck după Sepsi – U Cluj 0-0

La finalul întâlnirii Sepsi – U Cluj 0-0, din etapa a 27-a din SuperLiga, antrenorul german Bernd Storck a avut un mesaj ”înțepător” la adresa jucătorilor săi, considerând că aceștia ar trebui să-și asume responsabilitatea rezultatelor.

”Am avut mari așteptări de la acest meci, am vrut să câștigăm, pentru că era ca o finală pentru noi. Aveam nevoie de cele trei puncte. Dacă vedeți prima repriză, nu am făcut cel mai bun joc, nu am jucat ca de obicei. Cluj ne-a făcut misiunea grea, s-au apărat foarte bine și nu am găsit drumul spre poartă.

În a doua repriză am făcut câteva schimbări tactice și am stat mai bine, am controlat mai bine meciul. În final, nu am înscris și nu am câștigat, dar Cluj are o echipă bună, se bate la play-off. Toată lumea este dezamăgită.

Am jucat mai ofensiv și am practicat un joc mai orientat spre benzi în a doua repriză. Asta e problema noastră, că nu am înscris. Nu e vina numai atacanților, toată lumea trebuie să-și asume responsabilitatea și să găsim drumul spre poartă.

Ai nevoie de puncte ca să ai succes. Dar acum, e foarte multă presiune din afară, nu e așa ușor. Este foarte dificil pentru toată lumea să intre în play-off. 4-5 echipe pentru locurile de play-off, campionatul e foarte competitiv”, a declarat Storck.

Storck, confirmat până la finalul sezonului

În ciuda faptului că Sepsi OSK Sfântu Gheorghe se află abia pe locul 10 cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat din SuperLiga, Bernd Storck nu are emoții că ar putea fi dat afară de conducerea clubului.

Directorul sportiv al grupării covăsnene, Attila Hadnagy, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că , în funcție de rezultatele pe care le are echipa.

Sepsi a început perfect anul 2024 cu o victorie concludentă împotriva celor de la Poli Iaşi, scor 6-0. Au urmat apoi patru eșecuri la rând: 1-2 cu UTA Arad, 1-3 cu Universitatea Craiova, 0-1 cu FCSB și 0-1 cu Farul Constanța.