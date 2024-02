Mai rămâne Bernd Storck la Sepsi dacă ratează play-off-ul? „Are contract până în vară”

, şi tremură pentru play-off. Covăsnenii sunt în acest moment în afara top 6, la un punct de Hermannstadt, echipa aflată pe ultimul loc de play-off.

Mai rămâne Bernd Storck la Sepsi dacă ratează play-off-ul?

Bernd Storck are contract până în vară cu Sepsi, iar Attila Hadnagy, directorul sportiv al covăsnenilor, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că tot atunci se va trage linie şi se va discuta despre prelungirea sau încheierea înţelegerii:

“Domnul Storck are contract până în vară şi o să vedem ce se întâmplă. Dacă nu suntem în play-off, să fim pe locurile 7-8 şi după aia o să vedem ce se întâmplă la vară.

Este foarte important să prindem play-off-ul. Am investit în jucători, avem o echipă care trebuie să prindă play-off-ul. Dar dacă pierdem nu va fi o mare tragedie, dacă terminăm pe locurile 7-8.

“După cele trei înfrângeri, tremurăm pentru play-off”

Totul este posibil. Nu mai avem Cupa României. Ştiţi cum e? Am câştigat de două ori la rând. Nu suntem chiar aşa o echipă mare să câştigăm noi an de an. Chiar am fost mulţumiţi că am câştigat de două ori.

Ne aşteptăm din nou rândul. După cele trei înfrângeri, tremurăm pentru play-off. Jocul cu Craiova şi FCSB nu ne-a plăcut şi cam tremurăm pentru play-off. Avem Farul, U Cluj următoarele meciuri.

Trebuie să batem nu numai Farul, ci şi U Cluj. Dacă nu batem Farul, Doamne Fereşte, 90% suntem în afara play-off-ului”, a spus Attila Hadnagy la FANATIK SUPERLIGA.

Sepsi a început perfect anul 2024 cu o Au urmat apoi trei eşecuri la rând: 1-2 cu UTA Arad, 1-3 cu Universitatea Craiova şi 0-1 cu FCSB.

Obiectivul covăsnenilor este calificarea în play-off. În ultimele două sezoane formaţia patronată de Laszlo Dioszegi a evoluat în preliminariile din Conference League. În actuala stagiune, şansele sunt minime.

