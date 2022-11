Bia Khalifa, atac fără precedent la colegii ei de la Sunt celebru, scoate-mă de aici: ”Nu am avut ce să învăț de la ei”

Bia Khalifa, vedeta OnlyFans care a provocat controverse uriașe de-a lungul emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici de la Pro Tv, a vorbit, în exclusivitate cu FANATIK, despre ce s-a petrecut în jungle din Republica Dominicană.

Bia Khalifa nu a iertat pe nimeni. Și-a făcut praf foștii colegi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici

pe aproape niciunul dintre colegii cu care a trăit în jungla din Republica Dominicană. Ba chiar mai mult, a contestat de-a dreptul vehement alegerea telespectatorilor de la Pro TV, cei care au decis că .

ADVERTISEMENT

Eliminată după o serie de gesture care au provocat furia tuturor la Sunt celebru, scoate-mă de aici, Bia Khalifa nu să vreun semn că ar regreta ce s-a petrecut în timpul show-ului. Ba chiar, explică ea, nu a avut ce să învețe de la cei din jur, iar criticile nu o pot atinge.

Nu a evitat nici subiectele legate de felul în care se expunea, goală, prin jungla din Dominicană, Bia Khalifa explicând că, de fapt, ea a fost atacată de ceilalți pentru că este… prea frumoasă.

ADVERTISEMENT

Experiența Sunt celebru, scoate-mă de aici a fost una ”mișto” pentru Bia Khalifa

Te-ai întoarce în Dominicană?

– Desigur, cum să nu.

În junglă sau într-un complex de 5 stele?

– Și-n una, și-n alta, pentru că sunt obișnuită.

Și în competiție? Ai lua-o de la capăt?

– Da. De ce nu? A fost mișto pentru mine, nu știu pentru alții.

Cum a fost experiența “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” pentru tine?

– Ca orice experiență din viață mea, constructivă. Am cunoscut oameni mișto.

”I-am învățat pe mulți din emisiune câte ceva”

Ce ai învățat din această experiență?

– Eu nu am venit nepregătită, neînvățată. Probabil am dezvoltat niște chestii pe care le știam deja. Nu pot să zic că am învățat ceva. Și nici nu am avut de la cine. Se pare că i-am învățat pe mulți din emisiune câte ceva, un pic din toate.

Ai rămas în relație de prietenie cu careva dintre colegii tăi?

– Cu siguranță. Cu Giani, cu Cristi, cu Mara și cu Cornel. Și Radu a venit să mă salute, îmi pare bine că și-a dat seama că a greșit în emisiune. Chestia asta m-a făcut să mă simt mai bine. Consider că este un pas bun pentru el și doar un om deștept știe să-și dea seama când greșește. Mi-am recreat părerea bună pe care o aveam despre Radu, că niciodată nu am spus ceva rău despre el, am avut o părere bună.

ADVERTISEMENT

Regele Junglei? Regina Junglei?

– Eu sunt Regina și Giani este Regele. Eu am câștigat emisiunea, cine a luat premiul… Giani merită. Doar eu și Giani meritam (premiul, n. red.).

Bia Khalifa, deloc modestă în comparația cu ceilalți concurenți: ”Arată… ca naiba toate”

Asta înseamnă că tu și Giani ați luptat cel mai mult, din punctul tău de vedere?

– Nu doar că am luptat cel mai mult. Am fost reali, n-am mințit. Aici sunt niște valori normale, iar persoanele care sunt așa sunt invidiate. Cum am fost și eu. Au încercat să mă atace că sunt dezbrăcată, că sunt nu știu cum. Arăt bine! Îmi pare foarte rău că arată… ca naiba toate! Și îmi pare rău pentru ele. Și ele ar vrea să fie că mine, sau, nu știu, poate, unii ca Giani. Și Cristi consider că merita să ajungă în finală. Îmi pare foarte rău că nu a ajuns printre finalișți.

ADVERTISEMENT

Când te-ai întors acasă te-ai confruntat cu un val mare de critici?

– Mereu mă confrunt cu o grămadă de critici pentru că sunt și voi fi mereu o femeie invidiată. Am 21 de ani și am tot ce-mi doresc.

ADVERTISEMENT

Bia Khalifa, ”aroganțe” pe teme financiare

Ce planuri ai de sărbători?

– O să fiu cu familia și de Crăciun, și de Revelion. Consider că nu trebuie să irosesc timpul… Nu foarte des stăm cu familia și eu voi profita de sărbători.

Ce cadou îți dorești să primești de Crăciun?

– Eu am tot ce-mi doresc. Deja am ajuns într-un punct, atât de multe chestii am încât nu mai vreau nimic. Nu-mi mai doresc chestii materiale, ci emotive. Vreau să fiu fericită în continuare.

Spui că nu mai vrei chestii materiale pentru că ai foarte multe…

– Nu știu dacă am foarte multe, dar am tot ce-mi doresc eu. Eu pot să port și haine de la second hand că tot am haz.

Apropo, ți-ai luat vreodată haine de la second hand?

– Da. De ce nu? Sunt multe care-și cumpără, dar nu toate recunosc. Îmi iau multe chestii oversize de la un anumit brand pentru că numai acolo se găsesc, nu se mai fabrică, și e foarte mult materialul.

Atunci când îți faci curat în garderobă, aduni haine și pentru cei neajutorați?

– Eu nu fac curat în garderobă pentru că am menajeră. Hainele pe care nu le mai port, deși am doar haine prea mișto, le dau la menajera mea sau surorilor mele sau cuiva din familie.