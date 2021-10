Bianca Brad, uimită de ceea ce i s-a întâmplat în interiorul unui mall. Incidentul a marcat-o: “Efectiv am căzut în genunchi”

Actrița în vârstă de 53 de ani a rămas uimită de ceea ce i s-a întâmplat într-un mall, în timp ce scotea bani de la bancomat. Incidentul a lăsat-o cu un gust amar pentru că ar fi putut fi evitat într-o oarecare măsură.

Cunoscuta și-a dat seama că a plecat acasă fără să ridice banii din bancomat, care au fost luați de o tânără care se afla la coadă. Femeia nu i-a atras atenția, acesta fiind motivul pentru care este foarte supărată.

Bianca Brad, întâmplare nefericită. A uitat să ridice banii din bancomat

„Marți s-a întâmplat. Am fost la mall, la bancomat, să scot niște bani, însă eram extrem de stresată și obosită, cu multe pe cap. Am introdus suma, am luat cardul, am luat chitanța, însă apoi am plecat fără să mai iau și banii. Suma e una mare, mare.

Am realizat abia când am ajuns acasă. Efectiv am căzut în genunchi când am realizat. Repet, este vorba de o sumă mare, pentru că altfel nu era așa o problemă. Am sunat la bancă și mi-au zis să stau liniștită, că se retrag banii înapoi.

Însă mi-am amintit că în spatele meu la coadă era o fată tânără. S-au uitat pe camere și au văzut cum eu am plecat în grabă fără să iau banii, fata din spatele meu a luat banii, s-a uitat spre mine, deci putea să mă strige, însă nu a făcut-o.

S-a dus spre toaletă, probabil să numere teancul de bani, apoi s-a întors spre magazine”, a povestit Bianca Brad, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la .

Bianca Brad: ”Nu este prea târziu să pună banii în plic”

Actrița își dorește să se facă dreptate și să-și recupereze banii pentru care a depus deja o plângere la poliție. Vedeta spune că nu dorește răzbunare, ci doar vrea să intre în posesia finanțelor sale, mai ales că nu e vorba de o sumă mică.

Bianca Brad speră ca oamenii legii să o găsească pe făptașă. De asemenea, spune că tânăra și-ar face un mare bine dacă ar depune banii la bancă în numele ei pentru că în felul acesta ar putea scăpa basma curată.

Mai mult decât atât, actrița este de părere că fapta tinerei din mall-ul bucureștean nu-i va aduce nimic bun în viitor și chiar există riscul să se întoarcă împotriva sa.

„Eu am fost la poliție și am făcut plângere, mi-au spus că dacă nu predă banii, se poate ajunge la caz penal. Eu nu-i doresc răul, nu vreau răzbunare, nici nu vreau să știu cine e. Am vrut doar să ajungă mesajul la ea.

Să pună banii într-un plic, să scrie numele meu pe el și să-l depună la bancă. Nu o să public niciodată numele ei, nici dacă o să-l aflu. Este de preferat să aducă banii și să-i depună acolo, înainte să ajungă poliția la ea. Pentru ea fac asta.

Nu este prea târziu, poate să returneze ce a luat. Să facă un bine, să-și facă ei un bine. În primul rând pentru ea, toate lucrurile astea se întorc”, a completat Bianca Brad, mai arată sursa menționată mai sus.