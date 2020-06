Bianca Drăgușanu, primele declarații despre împăcarea cu Alex Bodi

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au o relație presărată cu certuri, dar și împăcări dulci. Ultimul scandal dintre cei doi părea că i-a separat definitiv.

Acum, lucrurile au luat o întorsătură nouă. Când nimeni nu se aștepta, Bodi și Drăgușanu s-au împăcat, așa cum a dezvăluit exclusiv FANATIK.

Cei doi sunt, momentan, prieteni, cel puțin așa declară Bianca.

Bianca Drăgușanu: „Face ce face, tot la mine se întoarce”

Fosta prezentatoare TV a făcut primele declarații TV despre marea împăcare cu Alex Bodi, de care nu voia să mai audă în urmă cu puțin timp.

Blonda a mărturisit că între ea și fostul soț au intervenit sentimente mai bune, dar și că l-a iertat pentru infidelitate, cel puțin ca prietenă.

Deși nu l-a primit cu totul în brațele ei, Bianca Drăgușanu a acceptat cadourile de la Alex Bodi, care nu au fost deloc ieftine, ci cu multe zerouri.

În timp ce se afla la mare cu prietenele ei, afaceristul și-a făcut prezența, unde i-a pregătit o noapte de neuitat, dar și un Rolex de 30.000 de euro, bijuterie cu care Bianca s-a mândrit pe contul de Instagram.

” Nu știu dacă ne împăcăm. Suntem prieteni, încerc să-l înțeleg, să îi înțeleg acțiunile astea fără sens, face ce face, tot la mine se întoarce. Ma întreabă lumea dacă mai pot. Nu spun nici că da nici că nu, las viața să mă surprindă, îl las pe el să facă ce trebuie. Nu vreau să mă mai explic. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost previzibil.”, a declarat Bianca, la TV.

Înșelată de Bodi cu multe femei

Ultima femeie cu care Alex Bodi a înșelat-o pe Bianca a fost Daria Radionova, o rusoaică stabilită la Londra. Femeia a făcut declarații pe contul de Facebook.

„Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine. Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă. Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a scris Daria Radionova pe rețeaua de socializare.

Divorț la o lună și jumătate de la căsătorie

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au avut un mariaj scurt. Ei au divorțat la scurt timp după ce s-au căsătorit, însă au rămas împreun în tot acest timp. Testul pandemiei i-a făcut să se despartă definitiv, deși păreau fericiți împreună.

După acest episod, Alex Bodi s-a întors la Daria Radionova, femeia cu care a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu de nenumărate ori. La doar câteva săptămâni după acest episod, afaceristul s-a întors la blondă, dar nu cu mâna goală, ci cu un cadou de zile mari.