Bianca Drăgușanu, singura replică la acuzațiile aduse de Claudia Pătrășcanu: ”Trebuie să și demonstreze. Totul se plătește, e karma”

Claudia Pătrășcanu s-a dezlănțuit împotriva actualei partenere de viață a fostului ei soț, Bianca Drăgușanu. Iar printre acuzațiile care i-au fost aduse femeii care a înlocuit-o în inima lui Gabi Bădălău sunt presărate cele de prostituție și faptul că Bianca ar încerca să profite de banii iubitului ei.

Bianca Drăgușanu vs Claudia Pătrășcanu! Între acuzații de prostituție și replici acide

”Ea are o problemă pentru Gabi le dă copiilor bani pentru școală, ea stă pe banii copiilor mei, toată familia ei, oamenii ăia nu fac nimic. Ea și-a permis să vorbească despre mama mea, dar ea ce face?! E ultima oară când vreau să vorbesc despre asemenea om. N-am să mă pun în viața mea niciodată pe canapea cu o femeie de speța ei. Să nu uităm de unde a plecat, e o femeie ce a fost ținută de un clan mare din România asta, a fost împărțită în toată Europa să facă prostituție, cum aș putea eu vreodată Claudia Pătrășcanu să mă pun pe o canapea cu o asemenea speță de om? Niciodată în viața asta .(…)

Eu n-am să-l uit pe Gabi când a venit în casa mea și mi-a descris-o pe câți bani a luat-o în Maldive și că e o prostituată de care nu mai scapă, care i-a făcut vrăji, că a găsit manajera niște ace înfipte în pernă. M-a rugat din suflet să-l duc la preot ca să-l scape de ea și tot n-a putut să scape, nu mai are scăpare, din păcate pentru el nu mai are scăpare. Nu am să-i permit acestei individe, un nimic de om, să vorbească despre copiii mei, despre cât cheltuie Gabi cu copiii mei, îi e frică că nu mai are bani?”, spunea Claudia Pătrășcanu, pentru , într-o ieșire fără precedent la adresa rivalei sale.

Contactată de FANATIK, Bianca Drăgușanu, vizibil deranjată de acuzațiile care i-au fost aduse, ne-a dezvăluit că s-a săturat până peste cap de scandalurile în care este implicată de Claudia Pătrășcanu. ”Nu înțeleg de ce tot vorbește despre mine și nu, de exemplu, despre realizările ei, despre muzică…”, ne-a spus Bianca.

Bianca Drăgușanu, decisă să tranșeze scandalul cu Claudia Pătrășcanu

Mai mult, fără să insiste prea mult, , așa cum susține Claudia Pătrășcanu. ”Am contracte de imagine, am o companie, am o mulțime de evenimente și colaborări”, spune Bianca, sugerând că, de fapt, Claudia este geloasă pe felul în care reușește să își managerizeze imaginea și afacerile.

Cu toate acestea, ne-a mai precizat Bianca Drăgușanu, lucrurile de care a fost acuzată de Claudia Pătrășcanu o deranjează la maximum. ”Trebuie să și demonstreze. Totul se plătește, este karma fiecăruia. Și sunt curioasă de unde o să plătească. M-am săturat să tot las de la mine, am ajuns la vorba aceea: `Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești`”, a mai spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

De altfel, deja, din informațiile obținute în exclusivitate de reporterii noștri, scandalul cu Claudia Pătrășcanu poate fi unul cât se poate de nociv pentru Bianca Drăgușanu. Mai exact, pare-se, mai mulți dintre colaboratorii Biancă i-au sugerat că imaginea ei are foarte mult de suferit din cauza disputelor din spațiul public. Iar asta, pentru Drăgușanca, se traduce în pierderi financiare importante, contractele de imagine pe care le are fiind unele cât se poate de mari.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu?

FANATIK a luat la ”puricat” afacerile pe care le are Bianca Drăgușanu, iar rezultatele financiare ale vedetei sunt unele de invidiat. De exemplu, din informațiile noastre, cum săptămâna trecută Bianca, însoțită de fiica și de mama sa, a fost câteva zile în Dubai, o excursie pentru care ar fi plătit câteva mii, dacă nu chiar zeci de mii, de euro.

Doar că, din postările făcute de vedetă pe conturile ei de socializare se poate observa că toate acestea sunt însoțite de diverse hashtag-uri ale unor agenții de turism, ceea ce sugerează că vacanța petrecută în micuțul, dar cochetul emirat a fost un mic barter.

Cu toate acestea, pe lângă promovările în regim de barter pe care le are, Bianca Drăgușanu își vinde scump imaginea. Iar când spunem asta ne referim la câteva contracte care au stabilit, cel puțin pentru România, adevărate recorduri.

”Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant. Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni”, a dezvăluit, acum ceva vreme, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Iar din informațiile noastre, la cei cel puțin 100.000 de euro la trei luni, , cu sume mai mici, dar care, totalizează, lunar, undeva la peste 20.000 de euro.

La toate acestea, se adaugă și firma de rochii de mireasă pe care o deține, a cărei cifră de afaceri depășește 175.000 de euro pentru ultimul an fiscal, iar profitul obținut ajunge la aproape 25.000 de euro.

Bianca Drăgușanu și-a făcut un apartament de vis, în Dubai

Anul trecut, extrem de scumpă, vedeta cheltuind, conform informațiilor obținute de FANATIK, în jur de 480.000 de euro pentru apartamentul din Dubai.

”Peste 10 ani, o spun sincer, nu mă văd în România. Vreau să fac totul să îi fie fetiței mele cât mai bine, de aceea am și început să investesc în lucruri care pot aduce profit. O gentuță, o pereche de pantofi, o mașină, toate acestea se devalorizează. Și te și plictisești de ele (râde, n. red.).

Eu mă consider o femeie descurcăreață, cu capul pe umeri, de aceea m-am apucat să fac investiții imobiliare. Tot ce fac este să îi asigur un viitor fetiței mele, tot ce contează este să îi fie ei și mamei mele bine (…) Apartamentul a fost 480.000 de euro. Este o investiție, așa o văd, nu o cheltuială. Conform contractului, apartamentul din Dubai va fi gata în luna decembrie a acestui an (2022, n. red.)”, ne-a spus, pe atunci, Bianca Drăgușanu, în exclusivitate.

Câți bani face Claudia Pătrășcanu, rivala Biancăi

Claudia Pătrășcanu, din informațiile obținute de FANATIK, deși este o cântăreață destul de cunoscută, nu se poate lăuda cu sumele de bani pe care Bianca Drăgușanu le obține din contractele de imagini.

Pe numele Claudiei, conform datelor oficiale, există o singură firmă, Magic Vintage Style, iar ultimul an fiscal a marcat 0 la cifra de afaceri și pierderi de puțin peste 7.000 de lei.

Cu toate acestea, Claudia, ca artistă, reușește să se descurce acceptabil, din informațiile noastre ea fiind plătită, pentru un recital, cu aproximativ 500 de euro. La acești bani se adaugă, desigur, și ajutorul pe care îl primește din partea lui Gabi Bădălău, bărbatul de care a divorțat și alături de care are doi copii.