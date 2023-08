Bianca Nuțu, astrologul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” , victima unui grav accident rutier: ”M-am născut a doua oară”

Bianca Nuțu, astrologul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, a avut parte de o experiență marcantă în urmă cu o săptămână. A fost la un pas de moarte, după ce a suferit un grav accident rutier. S-a ales cu artera tăiată și a ajuns la spital.

Ce spune Bianca Nuțu despre accidentul grav în care a fost implicată

le-a arătat fanilor imagini din timpul accidentului, într-un Instastory. În urma evenimentului tragic a pierdut mult sânge, din cauză că și-a tăiat artera. Crede că s-a născut a doua oară.

”Am murit și m-am născut a doua oară”, spune Bianca Nuțu despre accident, care s-a produs în ziua de 22 august. Nu-și imagina o clipă că se va confrunta cu un astfel de moment, având în vedere că a avut parte de o petrecere cu o seară înainte.

”Cu o seară înainte de accident, am dansat pe nisipul cald. Nu aveam nicio grijă. A doua zi, la prânz, s-a produs tragedia. Am avut artera tăiată și am pierdut mult sânge. Pe 22.08.2023 am murit și m-am născut a doua oară. Dumnezeu m-a salvat, lucrând prin oameni”, a relatat Bianca Nuțu, într-un Instastory.

Bianca Nuțu: ”Urmează o perioadă de recuperare și consiliere psihologică”

Vedeta îi este recunoscătoare Lui Dumnezeu și consideră că Acesta a lucrat prin oamenii care i-au sărit în ajutor, pentru a o salva de la moarte. În prezent, Bianca Nuțu se află în etapa de recuperare și vrea să apeleze la ajutorul unui psiholog, pentru a-și reveni din șoc.

”Medici, oameni care mă iubesc sau m-au cunoscut atunci, Ambasada României la Nairobi. Toți au sărit în ajutor. S-au rugat pentru mine. Sprijinul vostru a făcut diferența. Sunt în afara pericolului acum. Urmează o perioadă de recuperare și consiliere psihologică. Totul va fi bine!”, a mai detaliat Bianca Nuțu.

Bianca Nuțu a mai fost implicat într-un accident rutier la 19 ani

Accidentul recent nu este primul cu care a avut de a face Bianca Nuțu. Pe când avea 19 ani, în timp ce conducea mașina tatălui, a intrat cu autovehiculul în cel al oamenilor legii. Tatăl ei a certat-o atunci, mai ales că el, la rândul său, este polițist.

”Îmi aduc aminte de prima mea mașină. Mă rog, era mașina tatălui meu. Am izbit-o într-o mașină de Poliție, dacă poți să-ți imaginezi. Și, atunci, au mai durat mulți ani până să-mi iau o altă mașină.

Nu prea conduc. Aveam 19 ani. N-a reacționat prea bine, mai ales că tata lucra în Poliție și erau colegii lui. A fost urât. A fost o experiență neplăcută”, spunea Bianca Nuțu, în 2020, la emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”.