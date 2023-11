Biden și Xi, întâlnire față în față după un an. Subiecte dificile pentru liderii primelor două economii ale lumii

Joe Biden se va întâlni față în față cu președintele chinez Xi Jinping pentru prima dată în ultimele douăsprezece luni, miercuri, în timpul summit-ului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la San Francisco. Va fi doar a doua întâlnire în persoană dintre cei doi lideri de când Biden a preluat mandatul în ianuarie 2021.

Subiectele dificile pe care le vor discuta Biden și Xi

, nu vor duce lipsă de subiecte dificile miercuri, atunci când se vor așeza la masă pentru primele discuții față în față după un an, chiar dacă sunt slabe șanse ca întâlnirea lor să ducă la progrese majore.

Fiecare lider are obiective clare pentru discuțiile extrem de așteptate de miercuri, o întâlnire care are loc după un an zbuciumat pentru cele mai mari două economii ale lumii. Atât Biden, cât și Xi caută să aducă o mai mare stabilitate într-o relație care este definită de divergențele privind controlul exporturilor, tensiunile legate de Taiwan, războaiele din Orientul Mijlociu și Europa și multe altele.

Obiectivele lui Joe Biden

Casa Albă a precizat că relația dintre SUA și China a depășit vremurile în care o întâlnire se încheie cu o listă lungă de anunțuri și acorduri. În schimb, Biden merge la întâlnirea de la San Francisco concentrat pe gestionarea competiției economice din ce în ce mai acerbe dintre cele două țări și pe menținerea unor linii de comunicare deschise pentru a preveni neînțelegerile care ar putea duce la un conflict direct între cele două puteri, scrie .

Se așteaptă ca întâlnirea Biden-Xi să acopere probleme globale, de la războiul Israel-Hamas la invazia Rusiei în Ucraina, legăturile Coreei de Nord cu Rusia, Taiwan, Indo-Pacific, drepturile omului, producția de fentanil, inteligența artificială, precum și relațiile comerciale și economice “echitabile”, a declarat un oficial american de rang înalt, citat de .

Este de așteptat ca Joe Biden să apere extinderea controalelor efectuate de SUA asupra exporturilor de cipuri semiconductoare. În același timp, el îl va asigura pe Xi că nu încearcă să poarte un război economic cu Beijingul, în contextul în care există în continuare semne că economia chineză se chinuie să se refacă în urma perturbărilor economice cauzate de pandemie.

“Statele Unite nu au nicio dorință de a se decupla de China. O separare completă a economiilor noastre ar fi dezastruoasă din punct de vedere economic pentru ambele țări și pentru lume”, i-a spus secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, vicepremierului chinez He Lifeng, atunci când s-au întâlnit săptămâna trecută. “Căutăm o relație economică sănătoasă cu China, care, în timp, să aducă beneficii ambelor țări.”

Administrația Biden a semnalat că dorește să redeschidă comunicațiile între cele două armate, care au încetat în mare parte după ce președintele Camerei Reprezentanților de atunci, în august 2022, prima vizită a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA pe insula autoguvernată de la Newt Gingrich în 1997. Beijingul consideră că Taiwanul, o insulă autonomă cu 23 de milioane de locuitori, face parte din teritoriul chinez și promite să se unifice cu acesta, prin forță dacă este necesar.

Biden “este hotărât să vadă restabilirea legăturilor între armate pentru că el crede că este în interesul securității naționale a SUA”, a declarat duminică consilierul său pentru securitate națională, Jake Sullivan. “Avem nevoie de aceste linii de comunicare, astfel încât să nu existe greșeli, calcule greșite sau erori de comunicare.”

Taiwanul, o problema spinoasă

Sullivan a mai declarat că restabilirea legăturilor militare ar putea avea loc la toate nivelurile, de la conducerea superioară până la nivelul operațional tactic, precum și “pe apă și în aer în Indo-Pacific. Chinezii au tăiat practic aceste legături de comunicare. Președintele Biden ar dori să le restabilească“, a spus Sullivan. “Acesta este unul dintre cele mai importante puncte de pe agendă.”

Cel mai înalt oficial militar american le-a declarat reporterilor vineri, la Toyko, că a transmis Chinei speranțele sale de a relua această comunicare blocată. “Sunt plin de speranță”, a declarat președintele șefului Statului Major Întrunit, generalul CQ Brown Jr.

Între timp, administrația americană a semnalat că va insista asupra faptului că nu urmărește nicio schimbare a status quo-ului în Taiwan. Washingtonul recunoaște Beijingul ca fiind guvernul Chinei și nu are relații diplomatice cu Taiwanul. Dar China a perceput contactul american cu Taiwanul ca pe o încurajare de a face ca independența de facto a insulei, veche de zeci de ani, să devină permanentă. Preocuparea cu privire la această problemă este sporită în contextul în care Taiwanul se pregătește să organizeze alegeri prezidențiale în ianuarie.

De asemenea, se așteaptă ca Biden să-i transmită lui Xi că dorește ca China să folosească influența sa în creștere asupra Iranului pentru a clarifica faptul că Teheranul sau reprezentanții săi nu ar trebui să întreprindă acțiuni care ar putea duce la extinderea războiului dintre Israel și Hamas. Administrația Biden consideră că chinezii, un mare cumpărător de petrol iranian, au o influență considerabilă asupra Iranului, care este un susținător important al Hamas.

Cu alegerile prezidențiale din SUA la mai puțin de un an distanță, oficialii administrației au declarat că Biden va spune clar că interferența chineză în vot nu va fi tolerată. Experții în dezinformare avertizează că Beijingul ar putea viza SUA, semănând discordie care ar putea influența rezultatele alegerilor la nivel local, în special în districtele cu un număr mare de alegători chinezo-americani.

Ce urmărește Xi Jinping?

Președintele chinez vrea să audă de omologul său american că acesta din urmă nu va susține independența Taiwanului, nu va începe un nou război rece și nu va suprima creșterea economică a Chinei. “O gazdă bună trebuie să evite crearea de noi probleme sau obstacole”, a declarat Xie Feng, ambasadorul chinez, la un forum din Hong Kong săptămâna trecută.

”Cei doi şefi de stat vor avea un dialog aprofundat pe chestiunile strategice, generale şi direcţionale care privesc relaţiile între China şi Statele Unite, precum şi pe chestiunile esenţiale cu privire la pacea şi dezvoltarea în lume”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Mao Ning.

”China nu se teme de concurenţă, dar ne opunem unei definiri a relaţiilor sino-americane în termeni de concurenţă. China nu încearcă să schimbe Statele Unite, iar Statele Unite nu ar trebui nici ele să încerce să modeleze sau să schimbe China”, a adăugat Mao Ning.

Doleanțele Beijingului au fost clarificate în noiembrie anul trecut, când Xi și Biden s-au întâlnit în Bali, Indonezia, în cadrul summit-ului Grupului celor 20. Cu toate acestea, relațiile abia se stabilizaseră când, în februarie, SUA au doborât un balon spion chinezesc, aruncând relațiile diplomatice dintre cele două țări într-un nou abis.

Acum, cele două țări “trebuie să se întoarcă la ceea ce s-a convenit între cei doi președinți în Bali și să acționeze cu adevărat în consecință”, a declarat Wang Wenbin, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Anul trecut, Xi i-a spus lui Biden că problema Taiwanului se află “în centrul intereselor fundamentale ale Chinei, în centrul fundamentului politic al relațiilor dintre China și SUA și în prima linie roșie care nu trebuie depășită în relațiile dintre China și SUA”. De data aceasta, Xi va căuta un limbaj ferm din partea Washingtonului care să se opună independenței Taiwanului.

Xi a declarat în Bali că interacțiunile dintre SUA și China ar trebui să fie definite de dialog și cooperare reciproc avantajoasă, nu de confruntare și competiție. Aceasta a fost o replică la mantra administrației Biden potrivit căreia cele două națiuni ar trebui să concureze viguros, fără a căuta conflictul.

Beijingul, iritat de presiunile economice

Beijingul s-a arătat iritat de controalele la export și de alte măsuri impuse de administrația Biden, percepându-le ca fiind concepute pentru a înăbuși creșterea economică a Chinei.

Zhu Feng, decanul Școlii de Studii Internaționale a Universității din Nanjing, a declarat că măsurile punitive ale administrațiilor Trump și Biden, cum ar fi tarifele vamale pentru bunurile chinezești, sancțiunile împotriva companiilor chineze și restricțiile la exportul de produse de înaltă tehnologie, cum ar fi cipurile avansate, au devenit “cea mai importantă problemă” pentru China.

Beijingul nu dorește un război rece sau o opoziție geopolitică, deoarece aceasta dăunează dezvoltării Chinei, a spus Zhu, iar China “va respinge și nu poate accepta aceste acte nebunești de suprimare ale SUA”. Beijingul a cerut reducerea tarifelor și a sancțiunilor. Dar Xi, de data aceasta, va căuta probabil să obțină asigurări din partea lui Biden că SUA nu vor îngrămădi noi taxe asupra Chinei.

Xi, care este așteptat să se adreseze liderilor de afaceri americani în timp ce se află la San Francisco, va căuta, de asemenea, să consolideze încrederea în faptul că China este un loc sigur pentru a investi, deoarece Beijingul are nevoie de investiții străine pentru a ajuta la relansarea economiei sale.

Semn alarmant, țara a înregistrat un deficit de investiții străine directe în perioada iulie-septembrie, pentru prima dată din 1998. Investițiile străine au impulsionat o mare parte din creșterea economică a Chinei în ultimele trei decenii, iar o retragere de capital ar putea indica incapacitatea Beijingului de a atrage și de a păstra investițiile străine.