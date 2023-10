Bilele albe ale lui Cârțu după U Craiova – FC Botoșani 5-1. Ce spune de „Celibidache” Kurtic

Universitatea Craiova a obținut prima victorie de la , mutare bombă anunțată în exclusivitate de FANATIK. Oltenii conduși de pe bancă de Corneliu Papură au câștigat cu 5-1 în fața „lanternei roșii” FC Botoșani. Sorin Cârțu a fost mulțumit de evoluția formației din Bănie.

Bilele albe ale lui Cârțu după Craiova – Botoșani 5-1: „Au avut multe acțiuni”

Danciu și Crețu au marcat pentru Universitatea Craiova în prima repriză, iar . Ulterior, Markovic a dus scorul la 3-1, iar moldovenii au cedat pe final. Roguljic și Mitriță au închis tabela, scor 5-1.

Grație acestei victorii, Universitatea Craiova ocupă locul 3 în clasament, cu 21 de puncte după 11 partide, la 5 în spatele liderului FCSB. Sorin Cârțu a remarcat lejeritatea cu care jucătorii lui Papură au ajuns în preajma careului oaspeților.

Totuși, fostul președinte al Universității Craiova și-ar fi dorit mai mult la finalizare. „Au ajuns cu ușurință în treimea adversă. Am avut foarte multe acțiuni acolo. Nu mi-a plăcut pentru că nu au fost concentrați mai mult pe execuțiile de ultim moment, să fi fost mai multă finalizare cu eficiență”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Cârțu de „Celibidache” Kurtic: „Mi-a plăcut intrarea lui”

Sorin Cârțu a rămas plăcut impresionat de intrarea lui Jasmin Kurtic. Fostul fotbalist din Serie A, sosit în vară la Universitatea Craiova, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, a fost introdus pe teren în minutul 58 în locul lui Mateiu.

„Data trecută ți-am spus că Jasmin Kurtic e dirijor. Mi-a plăcut intrarea lui și am văzut un MCD cam cum îmi place mie să fie într-o echipă care vrea dezvoltare. A căutat mereu să se așeze între doi adversari, să primească pasa și apoi să o verticalizeze. Au fost foarte multe verticalizări de prin minutul 60 de când a intrat el către ofensivă.

A fost diferit de ceea ce l-am văzut. Chiar am discutat cu Mihai (n.r. Rotaru) și i-am spus ‘bă, astăzi, Celibidache mi-a plăcut mai mult’. Nu știi că la unele meciuri stătea tot timpul cu mâinile pe sus. Am fost la meci, am vorbit după meci (n.r. cu Rotaru).

„A luminat jocul și acțiunile de atac”

(n.r. ai văzut alt Kurtic?) Da, față de toate meciurile în care a intrat, când nu m-a dat pe spate. La meciul cu Botoșani mi-a plăcut și a luminat jocul și acțiunile de atac. A plecat din fața apărării cu pasă verticală.

Mi-a părut rău de copilul ăsta (n.r. Houri) că nu a dat gol. Una dintre nemulțumiri a fost că nu a dat gol. A muncit mult și a intrat mult în joc, a căutat acțiunile, un-doi.

Joacă apropiat de ceea ce îmi place mie, cu acțiuni rapide, devieri. Partea stângă este punctul forte al echipei noastre cu Bancu, Houri, Mitriță. Pot să fie letali”, a fost analiza lui Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

