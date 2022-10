Biletele la tren se scumpesc, din nou. CFR se plânge de facturile uriașe: ”E o situație cu prețuri necontrolate”

CFR se plânge de inflația în creștere și, implicit, de facturi foarte mari pentru utilități. În consecință, prețurile la biletele de tren pot crește din nou.

Biletele de tren se pot scumpi, din nou

“În legislaţie se spune că majorarea preţurilor este impusă de rata de inflaţie. După cum vedeţi, rata de inflaţie, am citit astăzi declaraţia domnului profesor Păun, e posibil să ajungă la sfârşitul anului la 20%.

ADVERTISEMENT

Vom analiza la sfârşitul anului pe bugetul viitor, depinde de nivelul subvenţiei, şi dacă intrăm tot aşa într-o situaţie cu preţuri necontrolate este posibil să luăm în analiză creşterea”, a transmis Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, conform

În acest context, CFR cere bani de la Guvern pentru a supraviețui peste următoarele luni și, totodată vrea să mărească prețurile biletelor, din nou.

ADVERTISEMENT

“Noi avem un buget preliminat cu 600 de milioane de lei pierderi tocmai din acest calcul al energiei electrice şi al combustibilului. Se fac rectificări bugetare, s-a făcut prima capitalizare la rectificarea de anul acesta în jur de 260 de milioane. Va fi o rectificare probabil şi în noiembrie şi de aici probabil că vom găsi diferenţa de bani. Am cerut prima dată la rectificare 400 de milioane de lei şi mi s-au dat 260. Vom cere spre sfârşitul anului în jur de 150 – 200 de milioane.

Am spus în sală că mai mult ca sigur anul acesta va fi închis cu arierate zero, ceea ce înseamnă că nu vom avea datorii scadente. Asta nu înseamnă că exerciţiul financiar va fi pe zero sau pozitiv, din cauza faptului că această capitalizare nu intră în venituri, deci nu poate fi contabilizată”, a transmis reprezentantul CFR.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă situația poate să pară gravă, șeful CFR Călători a dat asigurări că nu există niciun risc ca trenurile să nu mai plece din gări din cauza datoriilor.

Între timp, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a făcut mai multe vizite la Revizie Vagoane Bucureşti Basarab şi Revizie Vagoane Bucureşti Griviţa, unde au fost găsite

ADVERTISEMENT

De la scaune murdare, grupuri sanitare murdare la coșuri pline de gunoi și alte condiții nedemne de anul 2022, inspectorii ANPC au constatat că CFR Călători e la ani lumină de ceea ce ar putea să însemne un nivel decent.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, CFR nu are nicio problemă în a mări prețul biletelor de tren, pentru a doua oară în ultimul an. În iulie, oamenii călătoreau pe temperaturi de 40 de grade Celsius fără aer condiționat, cu bilete mai scumpe cu 20% față de anul trecut.