Biletul zilei la pariuri, marți 26 martie. Câștig de 650 de lei cu fotbal

Pauza dedicată echipelor naționale, care ne-a propus sau super partide amicale, este aproape de sfârșit. Marți, 26 martie, sunt programate ultimele jocuri inter-țări, iar noi am ales două dintre ele pentru biletul zilei la pariuri. Am obținut o cotă totală de 6,50 de la MOZZART BET și am putea câștiga 650 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Cotă de 2,60 pentru biletul zilei de marți la pariuri de la România – Columbia

Primul meci selectat pentru biletul zilei de marți la pariuri ne privește direct, pentru că îi are în prim-plan pe „tricolorii” lui Edi Iordănescu. Aceștia vor da piept cu puternica națională a Columbiei la Madrid, pe stadionul „Wanda Metropolitano”, începând cu ora 21:30, meci ce va putea fi urmărit în direct pe Antena 1.

În primul joc de verificare din această serie, A fost folosită însă o formulă experimentală, ceea ce nu va fi cazul marți, când pe care îi are la dispoziție.

De partea cealaltă, Sud-americanii au arătat o forță de joc impresionantă, nu degeaba au victorii pe linie în ultimele 5 meciuri, sunt neînvinși de 10 partide și printre „victime” s-au numărat Brazilia și Germania.

Și, după calculele hârtiei, e clar că naționala Columbiei pornește favorită. O victorie a sud-americanilor este foarte probabilă, dar nu e exclus să avem parte și de goluri. Așa că, pentru biletul zilei de marți la pariuri, vom merge pe varianta „2 solist și total goluri 2-5”, care are la MOZZART BET o frumoasă cotă de 2,60.

Spania – Brazilia aduce o cotă de 2,50 pentru biletul zilei de marți la pariuri

Tot la Madrid, dar pe „Santiago Bernabeu” și o jumătate de oră mai târziu, e programat un alt amical-șoc al acestei zile: Spania – Brazilia, ce va putea fi urmărit și în România pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 3.

După cum spuneam mai sus, spaniolii au pierdut primul joc de verificare din această „dublă” și nu pot s-o țină la nesfârșit cu rezultatele negative. Mai ales că de data aceasta partida se va juca pe teren propriu și nu într-o locație neutră, cum a fost cazul cu testul contra Columbiei, disputat la Londra.

Dar Brazilia e un adversar de mare calibru și pare că e pe cale de a-și regăsi strălucirea de altădată sub comanda noului antrenor Dorival Silvestre Junior. și e de așteptat ca lucrurile să continue pe un trend ascendent. Dacă va fi așa, vom vedea cel mai bine contra Spaniei. O echipă „rănită”, cu sete de revanșă în fața propriilor suporteri.

Și atunci, să fie show! Chiar dacă ultimele rezultate ale celor două echipe par a indica un meci sărac în goluri, vom merge de data aceasta exact pe pronosticul invers. Pentru că două echipe ofensive, adepte ale fotbalului spectacol, nu pot juca la nesfârșit numai pe cartea apărării. Motiv pentru care ne vom arunca pe o frumoasă cotă de 2,50 oferită de MOZZART BET pentru varianta „ambele marchează și peste 2,5 goluri”.

Câștig de 650 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la MOZZART BET o cotă de 2,60 pentru pronosticul „2 solist și total goluri 2-5” la meciul România – Columbia și o cotă de 2,50 pentru „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Spania – Brazilia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,50. Numai bună pentru un câștig de 650 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.